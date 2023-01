Pišemo novo zgodovino Maribora

V nadaljevanju preberite:

Odličen zaključek jesenskega dela prvenstva je v mariborski nogometni tabor prinesel več vedrine in zanosa. Trener Damir Krznar, naslednik prvaka Radovana Karanovića, je – potem ko je uglasil moštvo in z njim ujel ritem – visoko postavil letvico. Vijolični apetiti so kljub visokemu zaostanku 15 točk za Olimpijo porasli. V pogovoru za Delo je 50-letni Hrvat iz Zaboka razkril svoje želje pri oblikovanju uspešnega Maribora. Med drugim je povedal, da ne želijo biti le atraktivni.