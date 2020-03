Maribor naj bi zapustil tudi Zlatko Zahović

Začasna naveza Gajser-Bogatinov

Preberite tudi:

Uefinih 20 milijonov evrov omogoča čas za pravo odločitev Zlatka Zahovića

Po več kot desetletju na čelu Maribora naj bi se z mesta športnega direktorja poslovil 49-letni. Ta naj bi vodstvu kluba sam predlagal razhod. Kot poroča časnik Ekipa SN, poti nazaj ni več. Do dokončnega odhoda človeka, ki je od leta 2007 oblikoval nogometno strategijo kluba, se morajo strani le dogovoriti o podrobnostih glede razhoda, med katerimi je tudi odpravnina, poroča STA. Zahović ima namreč s klubom sklenjeno pogodbo do leta 2024, njegova mesečna plača pa znaša približno 20.000 evrov.Uradnega odziva iz kluba, ki trenutno zaseda četrto mesto 1. SNL, sicer zaenkrat še ni. Odhod Zahovića z mesta športnega direktorja bi sledil odstopu glavnega trenerja, ki je svoj odstop ponudil po sobotnem porazu Maribora proti Bravu. Klub je v nadaljevanju sporočil, da moštvo do nadaljnjega vodi, donedavni Milaničev pomočnik, pridružil pa se mu je tudi, (donedavni) šef mladinskega pogona kluba.Zahovič, za mnoge najboljši slovenski nogometaš od samostojnosti dalje, je igralsko kariero sklenil 2005, dve leti kasneje pa je postal športni direktor Maribora. V tej vlogi se je večkrat izkazal s prestopnimi uspehi, klub pa je v tem času osvojil osem naslovov državnega prvaka, dvakrat prišel v glavni del lige prvakov in trikrat zaigral v evropski ligi, dodaja STA.