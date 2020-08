Maribor napolnil mrežo tekmeca

Maribor - Nogometaši Maribora so na prvi pripravljalni tekmi pred novo sezono 2020/21 dosegel visoko zmago proti Beltincem z 8:1. Do 12. avgusta, ko se bo predvidoma začela jubilejna 30. sezona slovenskega državnega prvenstva, bodo vijoličasti odigrali še dva pripravljalna obračuna.



Mariborčani so na tekmi proti Beltincem zaostajali, potem ko je v sedmi minuti zadel Mitja Mauko. Že do polčasa je v minuli sezoni drugouvrščeno moštvo Prve lige Telekom Slovenije vodilo. V deveti minuti je zadel Amir Dervišević, v 36. pa Luka Zahović.



V drugem polčasu so v razmiku 23 minut zadeli še Gregor Bajde in Marcos Tavares po dvakrat ter Jasmin Mešanović in Felipe Santos po enkrat za visoko zmago varovancev Sergeja Jakirovića.

Priložnost novincem

Hrvaški strokovnjak je v prvem polčasu ponudil priložnost obema novincema, Janu Repasu in Ažbetu Jugu, v drugem je zaigral še tretji novinec Ilija Martinović.



V pripravljalnem obdobju bodo vijoličasti odigrali še tekmo proti francoskemu Reimsu (5. avgust) in češki ekipi Slovačko. Novo sezono v PLTS bodo začeli 13. avgusta proti Aluminiju.