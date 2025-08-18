Maribor odprl boj za prvaka enako (ne)uspešno kot lani

V nadaljevanju preberite:

Vstop v drugo devetino sezone slovenskega nogometnega prvenstva je izpostavil nekatere klube pri vrhu in dnu lestvice 1. SNL. Potem ko so Mariborčani zapravili »dobljeno« zmago v tekmi z Bravom, Domžalčani pa doživeli razpad sistema v Murski Soboti, se zdi, da spremljamo déjà vu minule sezone, ko sta se borila za vrh predvsem Olimpija in Celje, ki se jima je zdaj priključil Koper, na dnu pa so večino časa kotirale prav Domžale.

Kako velik je bil šok po zapravljeni zmagi Mariborčanov, priča tudi nezadovoljstvo nekaterih po koncu tekme. Vratar Ažbe Jug se je želel opazno fizično »pogovoriti« s soigralcem Bradleyjem Mbondom. Logično, NK Maribor je zbral po petih kolih natančno toliko točk kot lani, ko je moral nato kmalu oditi trener Ante Šimundža – osem.

Na dnu lestvice »nič novega«, nogometaše Domžal čaka nova zahtevna sezona. Potem ko jih je pred nekaj meseci pet pred dvanajsto obdržal v prvi ligi trener Tonči Žlogar, so v novi sezoni nanizali pet porazov. V Murski Soboti so bili oddaljeni od točke najmanj eno svetlobno leto. Več v odklenjenem članku.