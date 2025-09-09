Maribor po velikem preobratu vendarle z novim trenerjem

Nogometni klub Maribor je sporočil, da je Radomir Đalović vendarle postal glavni trener vijoličastih. Pred dnevi so nekateri mediji sicer poročali, da je nekdanji strateg Rijeke že prišel na podpis pogodbe v štajersko prestolnico, a ni bil zadovoljen, saj naj bi vodilni možje Maribora spremenili vnaprej dogovorjene pogoje. Očitno so naposled dosegli dogovor, ki je ustrezal obema stranema.

»Zame je velika čast, veliko zadovoljstvo, da sem postal trener najtrofejnejšega kluba v Sloveniji. Skupaj s sodelavci bomo storili vse, da vrnemo Maribor na nekdanjo uspešno pot. Zahvaljujem se lastniku, predsedniku in direktorjem, ki so mi namenili priložnost. Menim, da bomo dobro sodelovali in uspeli doseči želene rezultate,« je povedal novi mož na mariborski klopi.

Delo trenerja je doslej opravljal Radovan Karanović, Đalović pa je bil nazadnje trener Rijeke, na klopi katere je zdržal 42 tekem, lani pa je z Rečani postal tudi prvak prve hrvaške nogometne lige. Letos je na petih tekmah klub s stadiona Rujevica zbral prav toliko točk, 42-letnega Črnogorca pa je nasledil nekdanji trener Olimpije iz Ljubljane Victor Sanchez. Spomnimo, Rijeka se bo v ligaškem delu konferenčne lige pomerila tudi s Celjem Alberta Riere.

Tugberk Tanrivermis se v Mariboru ni znašel. FOTO: Miloš Vujinović/mediaspeed

Mariborčani se niso uvrstili v Evropo in bodo zato lahko vse upe polagali v domače tekmovanje. »Maribor je bil vedno prepoznaven po agresivnosti, po teku, bojevitosti do zadnjega atoma moči. Skušali bomo vrniti to držo, ki jo je Maribor imel in jo imajo radi navijači. Kratkoročni cilji so, da se čim prej stabiliziramo in vrnemo k vrhu. Dolgoročni cilji pa so, razumljivo, povezani s trofejami,« je še povedal Đalović, ki je s Štajerci podpisal dveletno pogodbo, debitiral pa bo že na sobotni tekmi proti Muri.