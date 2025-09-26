Maribor potrdil odhod Đalovića: Nič takšnega, česar v nogometu ne bi že videli

V nogometnem klubu Maribor so potrdili, da Radomir Đalović po sredinem incidentu na treningu, ko sta se sprla in stepla Benjamin Tetteh in Omar Rekik, ni več glavni trener prve ekipe. Poslovil se je po treh tekmah in zelo spodbudnem začetku. Sobotni derbi v Celju bo vodil Radovan Karanović.

Poleg glavnega trenerja odhajajo tudi štirje člani strokovnega štaba, Igor Čagalj, Davor Landeka, Vito Tercolo in Antonio Pavlinović.

Ob zaključku sodelovanja z 42-letnim črnogorskim trenerjem je NK Maribor podal izjavo za javnost. »V preteklih letih smo pogosto zasledili zapise o sporih, povišanih tonih ali celo resnejših incidentih na klubskih, a tudi na reprezentančnih treningih ali pripravah. Ni prijetno, ko se zgodi, kar se je zgodilo v sredo, ne gre pa za situacijo, ki je v nogometu ne bi videli,« so uvodoma zapisali.

»Trening, čustva, povečan naboj. In med intenzivno vadbo na razmočenem igrišču lahko tudi preostro posredovanje privede do spora, ki se je pripetil v našem primeru. Po dvoboju za žogo je prišlo do krajše razprave med igralcema, ki je iz verbalnega prerasla v fizični obračun, vskočili so igralci in člani strokovnega štaba, med prvimi ju je ločil Đalović, ki je ob tem prejel udarec, zaplet pa je bil hitro rešen. Trener je igralca poslal v slačilnico in vodil trening do konca. Igralca sta skupaj odšla z igrišča in se pozneje skupaj tudi prišla opravičit za neprimeren odziv. Medtem so sledili pogovori med vodstvom kluba in dosedanjim trenerjem, ob upoštevanju vseh okoliščin pa je bila sprejeta odločitev o zaključku skupne poti. Priprave na sobotni dvoboj v Celju so se nadaljevale po predvidenem programu. Četrtkov popoldanski trening je potekal pod taktirko Radovana Karanovića, ki bo tudi vodil moštvo na štajerskem derbiju.«