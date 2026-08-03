  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Berite brezplačno

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
PREMIUM   D+   |   Nogomet

Maribor sanja o starih časih, Celje o Bayernu

V 124. štajerskem nogometnem derbiju so številni gledalci videli živahno predstavo. V častni loži spet Albert Riera.
Izkušeni Jan Mlakar (ob njem Darko Hrka, v soboto edini celjski strelec) bi lahko z golom ob koncu prvega polčasa na stežaj odprl vrata k zmagi Maribora. FOTOGRAFIJI: Blaž Samec/Delo
Galerija
Izkušeni Jan Mlakar (ob njem Darko Hrka, v soboto edini celjski strelec) bi lahko z golom ob koncu prvega polčasa na stežaj odprl vrata k zmagi Maribora. FOTOGRAFIJI: Blaž Samec/Delo
3. 8. 2026 | 05:00
5:22
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Slovenski nogomet je tudi sredi vročega poletja posebna zgodba. Spremljajo ga vzponi in padci, slednji so zaznamovali prejšnji teden, ko so se trije od štirih naših klubov po hitrem postopku poslovili od Uefinih tekmovanj, prvaki Celjani pa so skozi šivankino uho prilezli do naslednjega evropskega izziva in si vnovič zagotovili jesenski nastop vsaj v konferenčni ligi. Nato pa je 124. štajerski nogometni dvoboj Celje – Maribor sredi vročega poletja, ko je »pol dežele« na Jadranu, lepo napolnil tribune in ponudil zanimivo predstavo brez zmagovalca – 1:1.

Več kot 4000 navzočih je poskrbelo za boljši obisk kot ob zadnjem četrtkovem večeru celjskega moštva z albanskim tekmecem Egnatio, a tokrat je bila navijaška zasedba na tribunah krepko bolj pisana in prepletena. Gostoval je Maribor s svojo izjemno bazo privržencev tudi v širši okolici Celja, zlasti pa naprej od Slovenskih Konjic in Tepanj. Obenem tudi ni dvoma, da je celjski klub z mednarodnimi dosežki zadnjih sezon pridobil novi rod privržencev, tako da ob koncu nikakor ne preseneča spoznanje o večjem zanimanju za tekmo, kot smo ga največkrat vajeni v domačem nogometnem prostoru. Za povrh je bil na to vročo prvo avgustovsko soboto še pomurski nogometni praznik Nafte in Mure (5:2) in tako je bilo tudi na skrajnem severovzhodu države med tritisočglavo množico še kako živahno.

image_alt
Nisem še rekel zadnje besede, je ob vrnitvi povedal Benjamin Verbič

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Štajerski derbi kot zdravilo za evropsko rano

V 3. kolu 1. SNL danes šampionski štajerski in prekmurski derbi. Olimpija za prvo zmago z Jugoslavom Trenčovskim, Koprčani po evropskem nokavtu v Grosupljem.
Gorazd Nejedly 1. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kvalifikacije za ligo prvakov

Če so Celjani srečni, lahko tudi srečno napredujejo

Slovenski prvaki drevi tretjič lovijo napredovanje v 3. kolo kvalifikacij za ligo prvakov. Manj živčnosti in kaosa ter več kompaktnosti.
Gorazd Nejedly 28. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Celjski virtuoz

Celje je še močnejše, kot je bilo, toda Maribor ima Zlatka Zahovića

Celjski virtuoz Svit Sešar, igralec z najvišjo vrednostjo v 1. SNL, o pričakovanjih državnih prvakov v novi sezoni.
Gorazd Nejedly 22. 7. 2026 | 05:30
Preberite več
Magazin  |  Kulinarika
Odprta kuhinja

Skrivni raj Ane Roš: hiša, v kateri se je rodil njen okus

Kamnita hiša v istrski vasici, divje ostrige, domača šalša in dolga kosila so za vedno zaznamovali otroštvo in kulinarični okus Ane Roš.
Karina Cunder Reščič 1. 8. 2026 | 07:53
Preberite več
Premium
Nedelo
Barbara Plavec Brodnjak

Blaž Brodnjak je bil kot fant iz reklame za kokakolo

Modna oblikovalka o disleksiji, zaradi katere je na svet začela gledati drugače, in o skoraj štirih desetletjih partnerske zveze z Blažem Brodnjakom.
Pija Kapitanovič 31. 7. 2026 | 10:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Biatlon

Jakov Fak na rojstni dan sporočil dobro novico

Slovenski biatlonec Jakov Fak se je odločil, da bo nadaljeval kariero, ob tem pa opisal, kako potekajo priprave pred začetkom sezone.
1. 8. 2026 | 12:52
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Opozorilo iz ZDA: Dončićeva pogodba bo nižja, kot je pričakoval

Plačna kapica v ligi NBA ne raste tako hitro, kot predvideva kolektivna pogodba. Razliko bo leta 2028 čutil tudi Luka Dončić.
Nejc Grilc 1. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
Vredno branja

Ljubljanske mlekarne: kjer se delo prepleta z družino in prijateljstvom

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Delo 27. 7. 2026 | 14:18
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
Vredno branja

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Delo 29. 7. 2026 | 09:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Hitra kosila in večerje s sredozemskim pridihom

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Intervju Tomaž Kolarič, Kolektor Igin

Prihodke so v dveh letih povečali s 24 na 109 milijonov evrov

Tomaž Kolarič, direktor Kolektorja Igin, pravi, da je prestavitev stikališča pri jedrski elektrarni v opisu njihovih del in so jo sposobni izvesti.
Nejc Gole 1. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Investicije

Investicije cementarne Alpacem v produktivnost in zelene naložbe

Vse večja svetovna populacija, potrebe po infrastrukturi ter energetska transformacija in obnovljivi viri energije povečujejo povpraševanje po cementu.
Marjana Kristan Fazarinc 1. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Intervju Peter Filip Jakopič, Zavarovalnica Triglav

Tveganja so ogledalo časa, v katerem živimo

Ključno je, da podjetja in družba kot celota ostanejo prilagodljivi in pripravljeni na nove izzive in tveganja, ki jih prinaša hitro spreminjajoči se svet.
Marjana Kristan Fazarinc 30. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje na delovnem mestu

Pri zdravju se vlaganje v preventivo trikratno povrne

Promocija zdravja na delovnem mestu za posameznika pomeni boljše počutje in večje zadovoljstvo pri delu, za delodajalce pa zdrave kadre in manj odsotnosti.
Marjana Kristan Fazarinc 29. 7. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

1. SNLNK CeljeNK Maribor

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Miha Brajnik: Butelj je butelj, ne glede na leta

Igralec in komik bo letos prvič nastopil na festivalu komedije Panč, čeprav na odrih še zdaleč ni novinec.
3. 8. 2026 | 08:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

Trump napovedal nadaljevanje pogajanj: Očitno ne želijo biti napadeni

Razmere na Bližnjem vzhodu so se po junijskem podpisu memoranduma o soglasju med Washingtonom in Teheranom ponovno zaostrile.
3. 8. 2026 | 07:31
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vremenska napoved

Vročinski val se nadaljuje, temperature tudi do 39 stopinj Celzija

Po napovedih meteorologov se bo vroče vreme nadaljevalo vse do četrtka.
3. 8. 2026 | 07:25
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Požar

Na Bovškem na terenu še 100 gasilcev, težava so podtalna žarišča

Gasilcem je v nedeljo požar uspelo spraviti pod nadzor. Popoldne so prekopavali obroč okoli požarišča in zalivali posamezna žarišča.
3. 8. 2026 | 06:18
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Vredno branja

Dnevnik prometa rezervnih skladov pri upravnikih

Vloga nadzornih odborov stanovalcev v večstanovanjskih hišah po stanovanjskem zakonu je predvsem v nadzoru stanovalcev nad poslovanjem upravnikov.
3. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vremenska napoved

Vročinski val se nadaljuje, temperature tudi do 39 stopinj Celzija

Po napovedih meteorologov se bo vroče vreme nadaljevalo vse do četrtka.
3. 8. 2026 | 07:25
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Požar

Na Bovškem na terenu še 100 gasilcev, težava so podtalna žarišča

Gasilcem je v nedeljo požar uspelo spraviti pod nadzor. Popoldne so prekopavali obroč okoli požarišča in zalivali posamezna žarišča.
3. 8. 2026 | 06:18
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Vredno branja

Dnevnik prometa rezervnih skladov pri upravnikih

Vloga nadzornih odborov stanovalcev v večstanovanjskih hišah po stanovanjskem zakonu je predvsem v nadzoru stanovalcev nad poslovanjem upravnikov.
3. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Executive MBA: Nova generacija programa za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več ljudi seli bližje gozdu?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Novo poglavje luksuznega turizma na Kvarnerju

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
31. 7. 2026 | 14:42
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
Promo Delo 29. 7. 2026 | 08:50
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo