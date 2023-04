Maribor si je kriv sam: le Damir Skomina je odločil eno pomembno tekmo

V nadaljevanju preberite:

V teh dneh pred 30 leti so se v taboru nogometnega prvoligaša Živila Naklo jezili na sodnike, ki da so proti njim dosodili preveč kazenskih strelov. Tudi na gostovanju Gorenjcev v Mariboru je bilo tako, saj so imeli Štajerci tedaj na voljo že 13. strel z bele točke, dosojen proti Živilom, potem ko je sodnik Božo Tabar nasedel triku domačega napadalca Anteja Šimundže in se odločil za kazenski strel. Zanesljivi izvajalec najstrožje kazni je bil Igor Poznič.

Kaj se je zgodilo pozneje, kako uspešni so bili Olimpija, Maribor in Publikum Celje v Evropi? V kolumni tudi o tem, kako (ne)pomembni so kazenski streli v sodobnem nogometu in zakaj je danes, ko tarna Maribor, podobno kot pred tridesetimi leti, ko so izgubili zaradi kazenskega strela Gorenjci? In tudi o tem, v katerih državah dosodijo največ »penalov« in kam na tej lestvici sodi Slovenija oziroma 1. SNL.