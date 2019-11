Vijolični upajo na šišensko senzacijo

Ljubljana

Mitja Lotrič

Ilija Martinović, Rok Kronaveter

39:37

je razmerje v točkah med vodilno Olimpijo in drugim Mariborom.

- Olimpija dve tekmi pred koncem prvega dela sezone brani dve točki naskoka pred Mariborom in ima ugoden spored. Sobota ponuja tekme 19. kola, po katerih bo morda padel odgovor, kdo bo tretji: Aluminij ali Mura? Prvi že zgodaj popoldne odpira krog v Sežani, druga ima slabo uro pozneje derbi v Celju. Maribor zaključuje delovno soboto v Ljudskem vrtu proti Triglavu. Nedelja je rezervirana za Ljubljansko kotlino. Olimpija gostuje v Spodnji Šiški, v Domžalah pa že odpisani Rudar.: Aluminij je v Sežani dobil krila za vzpon v vrh, a realne moči in razmerja sil tedaj še nihče ni mogel predvideti. Zdaj je vse jasno: Aluminij je zasluženo v vrhu, Tabor pa je tekmec, ki jo lahko zagode tudi boljšim. Zanimivo bo videti, kakšen bo odziv Kidričanov po mariborski lekciji pragmatičnosti in učinkovitosti.Sobočani so trn v peti Celjanom, v prejšnji sezoni so jim v »zadnji minuti« vzeli Evropo, v tej so boljši v točkah s 4:1. Domači trenerje v skušnjavi, tvegati mora, da bi Celje zadržal v bitki za Evropo in predvsem za vzdušje. Napadalno Celje je lahko voda na mlin. Soboški Mariborčan je v najtežjem obdobju v sezoni, igralcem zmanjkuje moči in s trenerjem vred komaj čakajo na odmor. Kakšen bo, bo v veliki meri odvisno od tega, ali bosta v ospredju napadalcain(ob odsotnosti poškodovanega) ali vratar Matko Obradović ter branilcain. Pri Celju se vse vrti okoli napadalne trojke Dario Vizinger, Ivan Božić, Mitja Lotrič. Še posebej motiviran bo »mali peklenšček«, Prekmurec Lotrič.Eno kvoto presenečenja je Triglav že izpolnil, druga v Ljudskem vrtu bi že sodila v kategorijo znanstvene fantastike. Mariborčani so ujeli za tekmece najbolj neugodno form(ul)o: prav nič jih ne gane, če ugajajo ali ne, pomembna je le zmaga. Četudi so tekmeci za nekaj razredov slabši in za veliko milijonov evrov revnejši. Maribor je sporočil še neprijetno vest.zaradi poškodbe ne bo branil, s čimer ne bo postal najstarejši nogometaš, ki je zaigral v SNL., 13): Več tekem, večja je verjetnost za presenečenje, ki bi sprožilo navdušenje onstran Trojan pri vijoličnih. Na to pravilo stavijo v šišenskem taboru proti mestnemu tekmecu, ki ima na vseh igralnih položajih boljšega igralca. S fanatizmom, obilico sreče in izbruhom posameznika ali dveh je Olimpija na šišenskem igrišču ranljiva. Neodločen razplet je za vodilno moštvo enak porazu, za Bravo pa točka še ni zmaga.Dva, tri ... razlike v golih. Takšnega rezultatskega izkupička se nadejajo Domžalčani, ki se lahko brez stresa ogrevajo za zadnje dejanje, za derbi Ljubljanske kotline v Stožicah. A je tudi res, da je skromnost lepa čednost, zato bi se zadovoljili tudi s kakršnokoli zmago proti organizacijsko raztresenim Velenjčanom. Ko so začeli v Velenju razpadati, je bilo denarja v blagajni še dovolj, vprašanje je, ali ga je še kaj ostalo. Glede na gospodarsko stanje velikanov v Šaleški dolini bi klub potreboval vsaj nekoliko manjši projekt »Teš«. Zdajšnja vodstvena garnitura s predsednikom kluba na čelu, podžupanom, je vse bliže temni strani klubske zgodovine. Ne bi bilo presenečenje, če bi Velenjčani za več let obstali v drugi ligi.