Maribor: usoda trenerja je znana

Ugibanjem je odzvonilo: Feđa Dudić ni več trener nogometašev Maribora! Odločitev klubskega vodstva iz Ljudskega vrta nikakor ni presenetljiva, vijolični so nanizali poraze, nazadnje v Domžalah proti Radomljam (1:2), in si močno otežili uvrstitev v kvalifikacije za evropsko poletje. V zadnjih treh kolih sezone ne odločajo več sami o svoji usodi, pred vrati pa je sobotni derbi z Olimpijo ...

Dudić je že večkrat spregovoril o ponujenem odstopu, sprva ga vodstvo kluba ni sprejelo, zdaj pa so se le pod Kalvarijo le spoznali – po mnenju številnih privržencev prepozno –, da je napočil čas za slovo s strokovnjakom iz Sarajeva. Sodeč po vsem videnem v zadnjih mesecih pa 16-kratni slovenski prvaki potrebujejo še številne spremembe tako na igrišču kot ob njem.

Številni navijači 16-kratnih slovenskih prvakov menijo, da so pri klubu ukrepali prepozno. FOTO: Marko Pigac

Kot so uradno sporočili iz kluba, se z Dudićem od Maribora poslavljajo njegovi sodelavci iz strokovnega štaba Adnan Jahić, Lazar Savić in Jasmin Trnovac, na omenjeni derbi pa bodo moštvo pripravljali – in predvidoma tudi vodili moštvo na tekmi – Mitja Pirih, Jasmin Handanović, Milan Vulović, Blaž Vrhovec in Marko Barun.