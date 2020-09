FOTO:Maribor v Sežani, kjer je prejel direkta in izgubil naslov

Ljubljana

Nekoč prvi strelec 1. SNL Etien Velikonja (v sredini) se je vrnil v Gorico, ki bo prve točke poskušala osvojiti proti Aluminiju. FOTO: Tadej Regent/Delo

Celjani se bodo morali čimprej vrniti v zmagovalni ritem v državnem prvenstvu, Mitja Lotrič pa v formo, ki je prinesla prvo šampionsko zvezdico. FOTO: NK Celje

Olimpija je slabo začela sezono, jo bo nadaljevala bolje? FOTO: Uroš Hočevar/Delo

- Težko se bo sprijazniti, toda evropska konkurenca je premočna, zato slovenske nogometne klube čaka predvsem »tlaka« na domačem parketu. Na njem bodo konec tedna tekme 5. kola: prva bo danes v Sežani, kamor se bo v vlogi trenerja Maribora vrnili. Zvečer bo še tekma v Novi Gorici, jutri še dvoboji v Celju, Kopru in zadnji v Ljubljani, kjer bo Olimpija v derbiju Ljubljanske kotline lovila prvo zmago v tej sezoni.Dva huda poloma (po 1:4) so v minuli sezoni doživeli vijolični v Sežani in tudi zaradi tega ostali brez naslova prvaka. Enega jim je prizadejal Camoranesi, ki se na mariborskem trenerskem stolčku že ponaša kot profesionalec s čvrsto italijansko filozofijo. Malo mu je mar, kdo je kdo in od kot prihaja, zanj šteje le zmaga na igrišču. Zlepa ali zgrda, vseeno je in takšen pristop bo jeseni očitno zaščitni znak Camoranesijevih vijoličnih bojevnikov in ne mojstrov. Kaže, da bodo Mariborčani kmalu brez enega manj –, ki so mu menedžerji našli novo postajo na Poljskem (Pogon Szczecin). Če je kaj res na tem, Luki ne bo lahko. Poljaki namreč igrajo vse prej kot tehnično dovršen nogomet. Prav veliko mišic in pljučne zmogljivosti na višjih obratih pa dvakratni najboljši strelec 1. SNL nima.Novi trener Goriceje videl solidno predstavo v porazu proti Muri, zdaj pa bo moral skovati načrt za prvo zmago. Točka ne bo pomenila prav veliko v konkurenci, v kateri ima Gorica na začetku sezone daleč najbolj drugoligaško podobo navkljub vrnitviin. Časa za preobrazbo ni veliko, že v sredo bo v Stožicah gostovala v preloženi tekmi 1. kola.»Ogrevanje in učenje« v Evropi je bila dobrodošla izkušnja za domače bojišče, je nastope v kvalifikacijah za ligo prvakov in evropsko ligo sklenil celjski trener. Ampak prvak si ne sme privoščiti predolgega šampionskega spanca, kaj šele ponovitev bojazljive predstave iz Jerevana, zaradi katere se bo še dolgo zatikalo v grlu ob misli, kakšna priložnost je šla po zlu. Bravo je sredi tedna prejel za streznitev zelo dobrodošlo pokalno zaušnico, zato se Celje lahko pripravi za nabrušenega nasprotnika. Kar pa zanj ni najbolj ugodno.Da, Koper bo trd oreh, četudi ne bo ravno všečen ali prepričljiv. Če mu bo še kaj šlo na roke, kot bi mu lahko šel Murin naporen ritem, bo nevaren tudi za kandidate za vrh lestvice. To je tekma, ki bo v veliki meri odkrila, ali stain Mura (načeta je tudi njena doslej neprebojna obramba) res nared za šampionski boj s srečnim koncem. Kaže naliti tudi nekaj čistega evropskega vina, ko gre za ocene všečnosti predstave proti slovitemu PSV. Mura je igrala proti skoraj mladinskemu moštvu, ki pa je odprl oči vsem slovenskim selektorjem ali pa bi jim moral: odločilna je bila hitrost in odzivnost igralcev ter igre. V tem pa so slovenski klubi daleč za evropskimi standardi. Res je, da tudi zaradi omejene selekcije.Zdaj je že jasno, da športni direktor Olimpijein trenernista kalibra za velika dejanja. Ne verjame jima tudi trojica prvokategornikov iz minule sezone:in. Olimpija je ta trenutek nekonkurenčna in ni daleč od popolnega poloma »rekonstrukcije«, kot so si jo je zamislil arhitekt Rudonja. Dvignejo jo lahko le igralci (po značaju pretežno poraženci), ki jim za razultatski vzpon resda manjka tudi ščepec sreče. Proti vse boljšim lokalnim tekmecem, ki v Stožicah radi gostujejo, jo bodo potrebovali zelo veliko. Dobra stvar za zeleno-beli tabor je, da oster ritem med nepripravljenimi igralci ni pustil večjih zdravstvenih težav. Pet dni za osvežitev in krepitev moštvenega duha pa tudi pomeni dodano vrednost.