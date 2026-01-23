  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Maribor v štajerski derbi z nekdanjim šampionskim strelcem

    Dario Vizinger, leta 2020 prvi strelec državnih prvakov Celjanov, se je za 1500.000 evrov preselil iz Fazaneriji v Ljudski vrt. Prva tekma naslednjo nedeljo?
    Dario Vizinger se je v Sloveniji že utrdil kot eden od najboljših strelcev, med drugim pa je v tujini igral tudi za avstrijski klub Wolfsberg iz Volšperka. FOTO: Pavel Golovkin/Pool Via Reuters
    Dario Vizinger se je v Sloveniji že utrdil kot eden od najboljših strelcev, med drugim pa je v tujini igral tudi za avstrijski klub Wolfsberg iz Volšperka. FOTO: Pavel Golovkin/Pool Via Reuters
    G. N.
    23. 1. 2026 | 11:16
    23. 1. 2026 | 11:18
    Teden dni pred nadaljevanjem prvoligaške nogometne sezone je Maribor pripeljal močno napadalno okrepitev in vrgel rokavico vodilnim Celjanom, prihodnjo nedeljo v Ljudskem vrtu prvim tekmecem v letu 2026. Iz Fazanerije se bo v Ljudski vrt preselil eden od najboljših napadalcev v 1. SNL Dario Vizinger. Mura, pri kateri je 27-letni Hrvat igral minulo pol drugo sezono in je v 53 tekmah dosegel 22 golov, naj bi po poročanju športnega dnevnika Ekipa prejela 150.000 evrov odškodnine.

    Vizinger je v jesenskem delu prvenstva dosegel osem golov, olajševalna okoliščina za Mariborčane pri pogajanjih s Sobočani pa je bila pogodba, po kateri bi bil Vizinger po koncu sezone prost igralec.

    Vizinger je bil v dresu Celja leta 2020 tudi državni prvak in s 23 goli drugi najboljši strelec 1. SNL za Olimpijinim napadalcem Antejem Vukušićem. Po naslovu je prestopil v Avstrijo k Wolfsbergu. Mariborčanom se bo že danes ali jutri pridružil na pripravah v Turčiji.

     

       

