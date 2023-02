Maribor z nizanjem zmag do naslova, česar Olimpija ne zmore

V nadaljevanju preberite:

je Olimpijina prednost 12 točk še ulovljiva v naslednjih 14 tekmah, ko bodo vijolični še enkrat igrali v Stožicah? »Postavili smo jo pod hud pritisk. Zmanjšali smo zaostanek in verjamem oziroma vem, da Olimpija ne zmore izpeljati niza zmag. Mi ga lahko. To je zmaga, ki je bila lahko celo šampionska v tej sezoni,« je vratar Ažbe Jug, eden od največjih junakov derbijev v Kopru in Ljudskem vrtu, razblinil vse pomisleke o tem, kakšno je vzdušje in razmišljanje v mariborskem taboru po veliki zmagi nad Ljubljančani. V senci 20-letnega bombarderja Žana Vipotnika je Jug zaklenil svoja vrata na Bonifiki proti Kopru in v nedeljo proti Olimpiji.