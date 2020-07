Na obzorju padec Ljudskega vrta, zaostanek Olimpije v Stožicah

Rudar in Mura šele v ponedeljek

Nedelja prinaša tri tekme državnega prvenstva v nogometu. Največ pozornosti bosta poželi večerni tekmi v Ljubljani in Mariboru, ki bosta neposredno odločali o naslovu slovenskega prvaka. Štajerski derbi v Ljudskem vrtu prinaša spopadin, v Stožicah prigostujePo prvem polčasu kaže na zmago Celja v mariborskem Ljudskem vrtu, potem ko sta gola za gole prispevalaz avtogolom po eni od podaj s kota ter, ki je z mojstrskim strelom z razdalje matirajTudi v Stožicah so prvi gol zabili gostje.je povedel Aluminij v vodstvo s pravim evrogolom, potem ko je s finto izigralinin z volejem matiralNov paket treh točk so že prej osvojili. Moštvo trenerjadeluje bolje iz tekme v tekmo, to pa je pokazalo tudi na Gorenjskem.je prišel do nove zmage globoko v sodnikovem dodatku tekme sin tako le potrdil odlično telesno pripravljenost svojih nogometašev.Ob Kamniški Bistrici, kjer zaradi poostrenih ukrepov vlade za zajezitev novega koronavirusa ni bilo gledalcev, sta se že v soboto še zadnjič v tej sezoni pomerili ekipiin. Vse je že kazalo na zmago domačih, a so v sodnikovem dodatku za delitev točk poskrbeli Ljubljančani in vknjižili deveti remi v sezoni (1:1).Zadnjo tekmo 33. kola (od 36) bodo odigrali šele danes. Ob 20. uri se bosta v Velenju pomerilain, tekma pa ne bo imela posebnega pomena ne za gostitelje ne za goste.