Zlatko Zahović je že sestavil šampionsko zasedbo, Olimpija upa, da jo ima

Za Olimpijo in Maribor je bila minula nogometna sezona katastrofalna, za pozabo in za poduk. Kakšna bo nova, v kateri bosta največja slovenska kluba igrala le na ligaški in pokalni fronti ter lovila prvaka Celje in podprvaka Koper? Deset dni pred prvim dejanjem 36. slovenskega nogometnega prvenstva – zeleno-beli jo bodo odprli v soboto, 18. t. m., v mestnem derbiju proti Bravu, vijolični pa v nedeljo, 19. t. m., v lokalnem pri Aluminiju – se že kažejo obrisi obnovljenih moštev in delo novih strokovnih štabov.

Pri Olimpiji so že proti koncu minule sezone sprožili prvi korak za obnovo in prenovo z angažiranjem športnega direktorja Nemca Nedžata Aygüna. Dober mesec je imel tujec brez omembe vrednega poznavanja slovenske scene na voljo za pregled stanja in izbiro trenerja. Mariborčani so bili dolgo na »slepem tiru«, potem, ko se je Hull uvrstil v premier legaue, je plačnik Adžun Ilidžali iz upokojitve priklical Zlatka Zahovića. Razmerja sil narekuje še vložek vlagateljev, Olimpijin je nemški in omejen, Mariborov je za dva milijona evrov ali tri bliže Celju. V ospredju je bil in še bo prestopni dvoboj obeh selektorjev, razkril pa je že smer: Aygünova se zdi bolj tvegana, za trenerja je izbral nekdanjega reprezentanta brez trenerskih izkušenj Miša Brečka. Zahović je kljub šestletni odsotnosti ostal pragmatičen in je pripeljal svojega dolgoletnega soborca ter sopotnika Darka Milanića. Pred 18 leti, ko sta prvič združila moči v Mariboru, sta bila še zagnana in mlada, zdaj sta zelo izkušena. Šampionsko pot sta začela v približno podobnem stanju kot leta 2008.

Mišo Brečko se bo prvič preizkusil v vlogi trenerja na članski ravni in v klubu. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Olimpijina kombinacija slovenski trener in tujci

Olimpijino rdečo nit navkljub resnim opozorilom in zastojem pišejo tuji igralci. Aygün je sicer »počistil« slačilnico (Jasmin Kurtić, Ahmet Muhamedbegović, Pedro Lucas, Agustin Doffo, Kelvin Ofori, Jurgen Ç​elhaka, Alex Blanco), kolikor jo je lahko in jo še bo, a novinci so v glavnem tujci: že poškodovani Brazilec Xande (krilni igralec), Španec Luis Perea (zvezni igralec), Gruzinec Davit Kobouri (branilec), Albanec Marvin Cuni (napadalec), Argentinec Federico Rose (napadalni zvezni igralec). Z dodatkom mlajših in še neuveljavljenih slovenskih igralcev. Največja okrepitev bi lahko bil povratnik Admir Bristrić, v minuli sezoni najboljši strelec Brava. Poškodba je ustavila še drugega povratnika Alexa Tamma.

Od Olimpijinega zadnjega šampionskega moštva so ostali le Matevž Vidovšek, Dino Kojić, Marko Brest in Antonio Marin.

Kakšna igra pa bo zaščitni znak trenerja Brečka? »Pomembna je napadalna igra, ampak na koncu šteje rezultat. Želim si odgovorno, a vseeno igrivo moštvo,« je svoj ideal razkril 42-letni Zasavec.

Darko Milanič že ve, kako z vijoličnimi osvajati lovorike. FOTO:Mediaspeed

Maribor s Karničnikom in izkušenimi na vrh

Vrnitev najuspešnejšega športnega direktorja v zgodovini slovenskega klubskega nogometa je idealen in je tudi 1. SNL vrnil nekaj dodane vrednosti. Zahovićev načrt je jasen, z izkušenimi igralci želi postaviti temelje stabilnega moštva in igre, pri čemer se tudi prekaljeni Milanič zdi idealen trener za uresničevanje ideala med igro, ugajanjem in uspešnostjo. Miha Blažič, bivši reprezentant in izkušen branilec, občasni reprezentant Jan Mlakar, ki bo še tretjič znova oživljal kariero po poškodbah pri vijoličnih, bivši mladi reprezentant Žan Jevšenak, ki se je brusil v tujini pri Benfici, Pisi, Oliveirenseju in Van Sporu, in za konec kot posladek še največji kapitalec Žan Karničnik so vrnili več slovenskosti. Tudi vrnitev Beharja Fete, v minuli sezoni najboljšega igralca Aluminija, vliva upanje na boljše čase. Prihod izkušenega 32-letnega Portugalca Clauda Gonçalvesa sodi v paket pragmatičnosti. Maribor že ima konkurenčno moštvo Celju, toda z veliko prednostjo igranja le na domači fronti.

»Uspešnost je prvi cilj, do tega pa želimo priti z organizirano, disciplinirano in značajsko ekipo,« pa je Milaničev ideal tekmovalnega in uspešnega Maribora na igrišču.