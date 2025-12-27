Mariborčan ostal v deseterici najboljših na svetu, na vrhu francoski dvojec

Slovensko nogometno leto sta na mednarodni klubski ravni zaznamovala Celje in Olimpija, reprezentanca ni bila uspešna v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, Jan Oblak je ohranil status enega od najboljših vratarjev na svetu, Benjamin Šeško pa je s prestopom k enemu od največjih klubov na svetu Manchester United pisal zgodovino. Visoka dodana vrednost je ostal eden od najboljših sodnikov na svetu Slavko Vinčić. Mariborčan že vrsto let sodi med najboljše delivce pravice in tudi na letošnji lestvici Mednarodne zveze za nogometno zgodovino in statistiko (IFFHS) je ohranil svoj položaj med deseterico najboljših. V primerjavi z lanskim letom, ko je bil 46-letni Vinčić s 86 točkami celo drugi, je letos z 41 točkami zasedel sedmo mesto. Na vrhu je ostal Francoz, Clement Turpin je zamenjal lanskega »prvaka« Françoisa Letexiera, ki si deli drugo mesto po številu točk s Poljakom Szymonom Marciniakom, zmagovalcem v letih 2022 in 2023.

Leta 2019 je bil najboljši Slovenec Damir Skomina. Leto pozneje Italijan Daniele Orsato, leta 2021 pa Nemec Felix Brych.

Vrstni red: Clement Turpin 65 točk, François Letexier (ob Francija) in Szymon Marciniak po 55 točk, Istvan Kovacs (Rom) 54, Michael Oliver (Anglija) 53, Felix Zwayer (Nem) 45, Slavko Vinčić 41, Alireza Faghani (Avstralija) in Maurizio Mariani (Ita) po 25 točk, Sandro Schärer (Švica) 12.