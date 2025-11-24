  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Mariborčane zadal nov udarec, za dlje časa so ostali brez najboljšega strelca

    V velikem nogometnem derbiju 16. kola 1. SNL jo je Benjamin Tetteh tako skupil, da bo na bolniški dva do tri mesece.
    Benjamin Tetteh se je ob trku z ljubljanskim vratarjem nesrečno poškodoval. FOTO: Jan Herlič/Sportida
    Galerija
    Benjamin Tetteh se je ob trku z ljubljanskim vratarjem nesrečno poškodoval. FOTO: Jan Herlič/Sportida
    G. N.
    24. 11. 2025 | 15:20
    24. 11. 2025 | 15:21
    1:18
    A+A-

    Ko ima vrag mlade ..., se v Mariboru prijemjajo za glave. V velikem derbiju 16. kola 1. SNL proti Olimpiji so vijolični pred svojimi navijači, zbralo se jih je skoraj 9000, iztržili le točko, toda najhujši udarec je prišel dan pozneje. Za vsaj dva, če ne celo tri mesece so ostali brez prvega strelca Benjamina Tetteha.

    Postavni napadalec je po enem od dvobojev z ljubljanskim vratarjem Matevžom Dajčerjem tako nesrečno skupil, da si je poškodoval gleženj. Stradal naj bi ligament nad gležnjem, zato postavnega Danca čaka dolg odmor. Izpustil naj bi tudi zimske priprave.

    Tetteh je proti Olimpiji zabil enajsti gol in se na lestvici strelcev izenačil s celjskim napadalcem Frankom Kovačevićem.

     

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    1. SNL

    Večni derbi še najbolj po okusu Celjanov (FOTO)

    Maribor in Olimpija sta se v Ljudskem vrtu razšla brez zmagovalca, strelca Tetteh in Durdov. V soboto zmagi Kopra in Celja, ki je še povečalo vodstvo.
    22. 11. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Španec je vroča žemljica

    Albert Riera pri Celju zasluži nerealno veliko, je razkril njegov zastopnik

    Eden od najvplivnejših nogometnih agentov v Evropi Andy Bara zavrnil možnost Špančevega prihoda v Dinamo, ker hrvaški velikan ne more ponuditi toliko kot Celje.
    21. 11. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Predsednikov pogled

    Adam Delius: Federico Bessone bo z Olimpijo osvajal lovorike

    Prvi mož slovenskih nogometnih prvakov je na klubski spletni strani komentiral dosedanji del sezone in tudi druge pereče teme, ki so zaznamovale prvi del sezone
    12. 11. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Slovenski trenerji doma vseskozi na meji preživetja

    V zadnjih treh kolih 1. SNL ima Celje najboljši razpored od tekmecev iz zgornjega dela lestvice. Po reprezentančnem premoru še zadnji letošnji veliki derbi.
    Gorazd Nejedly 10. 11. 2025 | 15:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Analiza

    Vprašanje analitikov za koalicijo: Kam je izginila podpora?

    Z analitikoma ugotavljamo, kaj je doprineslo k padcu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
    Barbara Hočevar 23. 11. 2025 | 22:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dolgotrajna bolezen

    Umrla je prva miss samostojne Slovenije Nataša Kozlan Abram

    Na lepotnem tekmovanju je zmagala leta 1992, ko ji je bilo sedemnajst let. Bila je mama dveh otrok in se je že dalj časa borila z rakom.
    22. 11. 2025 | 14:21
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kaj pomeni zavrnitveni kvorum?

    Pri ugotavljanju izida ni pomembna le relativna večina, temveč tudi, kakšen delež volilnega telesa predstavljajo.
    Barbara Hočevar 23. 11. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Referendum

    (KOMENTAR) Šibka predvolilna zmaga cerkveno-političnega zavezništva

    Rezultat referenduma je tudi podkrepil napovedi, da bo rezultat parlamentarnih volitev, gledano iz vidika obeh političnih polov, tesen.
    Uroš Esih 24. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

    Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

    Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Od walkmana do 3D-tiska: kako so nas spremenile zadnje tri dekade

    Iz časa kaset in analognih zaslonov v dobo digitalnih nasmehov. To je zgodba o napredku, ki ga že tri desetletja piše Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

    Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Jedrska energija prihaja v države, ki je pred časom niso smele imeti

    Vse naše sosede razen Avstrije bi svojo energetsko mešanico dopolnile z jedrsko energijo, ki pa si utira pot na pet celin.
    Borut Tavčar 22. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Vključevanje in spoštovanje različnosti sta naši najvišji vrednoti

    Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde pravi, da merijo organizacijsko klimo in veliko vlagajo v izobraževanje.
    Maja Južnič Sotlar 20. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    MariborOlimpijaPrva liga TelemachBenjamin Tetteh

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Glasba

    Umrl eden največjih simbolov reggae glasbe

    Njegova glasba je bila opora in navdih ljudem v težkih časih.
    24. 11. 2025 | 15:25
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nesrečen derbi

    Mariborčane zadal nov udarec, za dlje časa so ostali brez najboljšega strelca

    V velikem nogometnem derbiju 16. kola 1. SNL jo je Benjamin Tetteh tako skupil, da bo na bolniški dva do tri mesece.
    24. 11. 2025 | 15:20
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Ameriška administracija

    Tihi zaton Muskovega »ministrstva«

    Britanska tiskovna agencija ugotovila, da urad za kleščenje državnih stroškov ZDA najbrž ne obstaja več.
    24. 11. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Ujete tisočinke:

    LA še naprej zmaguje, Domen drugi, Nika tretja, Cedevita na vrhu (FOTO)

    Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
    Dejan Mijović 24. 11. 2025 | 14:31
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Zaključek cikla sodobnega flamenka

    V Ljubljano prihaja sloviti trobentač Raynald Colom

    Njegov projekt Konstelacije je edinstveno zlitje jazza in ritmične oblike flamenka bulería oziroma srečanje sodobne glasbe in groova.
    24. 11. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Ameriška administracija

    Tihi zaton Muskovega »ministrstva«

    Britanska tiskovna agencija ugotovila, da urad za kleščenje državnih stroškov ZDA najbrž ne obstaja več.
    24. 11. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Ujete tisočinke:

    LA še naprej zmaguje, Domen drugi, Nika tretja, Cedevita na vrhu (FOTO)

    Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
    Dejan Mijović 24. 11. 2025 | 14:31
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Zaključek cikla sodobnega flamenka

    V Ljubljano prihaja sloviti trobentač Raynald Colom

    Njegov projekt Konstelacije je edinstveno zlitje jazza in ritmične oblike flamenka bulería oziroma srečanje sodobne glasbe in groova.
    24. 11. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Trije meseci življenja po vojaško, ki posameznika spremenijo v ponosnega pripadnika SV

    V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

    Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Ali veste, kaj vam dviguje račun? Moj Elektro to pokaže v nekaj minutah (video)

    Ali vedno veste, koliko električne energije dejansko porabite – ne le mesečno, temveč tudi po dnevih ali urah? Portal in mobilna aplikacija Moj Elektro vam omogočata jasen vpogled v porabo, stroške in priložnosti za prihranke. V portal je vključenih že več kot 150.000 merilnih mest.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Operate: nov pristop pri upravljanju davčne funkcije

    Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Dobrih 80
    Vredno branja

    Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

    Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

    Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 13:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj naredite, ko vam zataji glas?

    Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DODATNA POKOJNINA

    Decembra je čas za popravni izpit

    Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

    Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

    RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

    Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Mercedes, ki izraža vaš slog, odgovornost in življenjski ritem

    Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Teden slovenske hrane na vlakih

    Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zakaj Slovenci končno vlagamo drugače?

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

    Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

    Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    POHODNIŠTVO

    Idealna rešitev vendarle obstaja

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Finančna svoboda – cilj, ki ga lahko dosežemo s potrpežljivostjo

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo