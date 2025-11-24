Mariborčane zadal nov udarec, za dlje časa so ostali brez najboljšega strelca

Ko ima vrag mlade ..., se v Mariboru prijemjajo za glave. V velikem derbiju 16. kola 1. SNL proti Olimpiji so vijolični pred svojimi navijači, zbralo se jih je skoraj 9000, iztržili le točko, toda najhujši udarec je prišel dan pozneje. Za vsaj dva, če ne celo tri mesece so ostali brez prvega strelca Benjamina Tetteha.

Postavni napadalec je po enem od dvobojev z ljubljanskim vratarjem Matevžom Dajčerjem tako nesrečno skupil, da si je poškodoval gleženj. Stradal naj bi ligament nad gležnjem, zato postavnega Danca čaka dolg odmor. Izpustil naj bi tudi zimske priprave.

Tetteh je proti Olimpiji zabil enajsti gol in se na lestvici strelcev izenačil s celjskim napadalcem Frankom Kovačevićem.