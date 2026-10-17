Mariborčani imajo odprto pot do naslova, Celje na kolenih

Po zaušnici v evropski ligi in visokem porazu proti Omonii z 0:3 slovenske nogometne prvake čakata dve uri prvenstvene resnice. Nedeljski štajerski derbi 12. kola 1. SNL bo odgovoril na naslednje ključno vprašanje: ali se bodo Celjani lahko že poslovili od obrambe naslova in se lotili popolne prenove, ali pa se bo bitka za naslov šele razplamtela? Po včerajšnjem uvodnem dejanju kroga Aluminija in Olimpije v Kidričevem bosta danes prvi tekmi v Grosupljem, kjer bo gostitelj Bravo, in v Fazaneriji, kjer bo prekmurski derbi. Nedeljska tekma bo v Sežani. Grosuplje: Bravo – Kalcer Radomlje (sodnik Mihael Antič): Šiškarji bodo prizorišča domačih tekem dopolnili še z Grosupljem. Razlog je »gradbeno-sanacijski«, v Spodnji Šiški se gradi športni center, v Stožicah pa obnavlja travnata površina. Na ...