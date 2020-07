Mariborčani imajo še neporavnane račune s Sežanci

Ljubljana – V nogometnem državnem prvenstvu bodo 32. krog danes sklenili veliki favoriti v boju za lovoriko. Vodilna Olimpija bo nocoj (20.30) v Stožicah gostila zadnjeuvrščenega velenjskega Rudarja, Maribor pa gostuje pri Taboru v Sežani.Mariborčani in Sežanci so se v tej sezoni med seboj pomerili že trikrat. Vijolični so avgusta lani pred svojimi navijači zmagali s 4:2, Primorci pa so se jim dobra dva meseca pozneje na štadionu Rajka Štolfa oddolžili s še višjo zmago – 4:1.Tretja medsebojna tekma se je konec letošnjega februarja v Mariboru razpletla brez golov in zmagovalca.