Mariborčani nad Ljubljančane, Ljubljančani pa nad Prekmurce

Prvi v akcijo v Domžalah. FOTO: Delo



Kaj bosta pripravila razigrana Dario Vizinger in Mitja Lotrič?



Ljubljančani so si dali duška po zadnji zmagi v Kidričevem

Prekmurski navijači so ob zadnjem obisku Stožic lepo popestrili vzdušje na največjem slovenskem štadionu. Kako bo v nedeljo zvečer? FOTO: Mavric Pivk

Derbi 25. kola v Stožicah, že danes bosta aktivna Domžale in Maribor.

Po dveh tretjinah SNL na vrhu štiri točke prednosti Olimpije pred Štajerci.

Na voljo je resda še 36 točk, toda za vse, zato morajo najboljši zmagovati.

Vse je še odprto, do konca slovenskega nogometnega prvenstva je na voljo 36 točk. Prav vseh pet tekem 25. kola 1. SNL je zanimivih, v vsaki je možno najti nekaj dovolj polemičnega za njen ogled. Glavna vprašanja: je napočil čas za prvo letošnjo zmago Domžal, je Bravo tekmec po meri Maribora, bodo Celjani nadaljevali niz v Kranju, kdo bo prekinil slabo tradicijo – Rudar ali Tabor – in, ne nazadnje, je Olimpija v Kidričevem že prebrodila rezultatsko krizo?»Pogrešali smo Ibričića,« je zatrdil domžalski trener Andrej Razdrh, potem ko je v prvem letošnjem kolu doma izgubil z Muro, ki je od 35. minute igrala z enim manj. Ob igralcih, ki štejejo 37, 37 in 33 let, je trener pogrešal še igralca, ki šteje 34 let. Nekdo morda podcenjuje 1. SNL: bodisi trener bodisi glavni ideologi v klubu, bolj verjetna je vendarle druga možnost. To ne pomeni, da gostitelji ne bi mogli premagati Aluminija, razkriva le zmoto Domžalčanov, ki so se prelevili iz pretendenta za naslov prvaka, kot je poleti napovedal Simon Rožman, v enega od kandidatov za predzadnje mesto. Aluminij je dobil zadnje snidenje novembra v Kidričevem, toda, pozor, to je bila njegova edina zmaga v dosedanjih 18 tekmah z Domžalami.Maribor naj bi igral odlično, na vseh dvobojih naj bi dominiral nad tekmeci in narekoval ritem igre, toda v zadnjih šestih tekmah je iztržil manj točk kot državni prvaki le odpisani Rudar. Sreča za vijoličaste je dejstvo, da veljajo Šiškarji za tipično »domačo« ekipo. Druga sreča za Štajerce? Enako »osmoljena« je bila tudi Olimpija in 1. SNL je še vedno povsem odprta. Težava se skriva drugje. Izenačenost lige namreč ne spreminja aksioma, ki bi moral veljati pri nas: Maribor in Olimpija naj bi narekovala trend kakovosti, v nasprotnem primeru bo šla liga navzdol, kar je nedavno namignil tudi predsednik NZS. »Ne morejo« določati smernic – z vsem spoštovanjem do vseh prvoligašev – v Šiški, Velenju in Sežani.Če bi sodili po formi obeh v zadnjih šestih tekmah, bodo spremljali navijači v Kranju derbi kola! Celjani so namreč v tem obdobju osvojili kar 14 točk, Triglav 10, šele nato sledijo Bravo, Olimpija, Aluminij, Tabor, … Gostujoči trener Dušan Kosić je krenil nad Mariborom z nasprotnimi napadi, prav vse se mu je izšlo po načrtu, tokrat bo moral napadati tudi sam, v nasprotnem primeru je na obzorju neodločen rezultat. Celjani so zmagali na zadnjih petih tekmah, torej jim Gorenjci »ležijo«, v prvem delu sezone je bilo kar 4:0 in 6:0! Bomo videli, kaj bosta pripravila gledalcem izjemno razigrana Dario Vizinger in Mitja Lotrič.»Fiks dvojka!« bi zatrdili igralci športnih stav. Sežančani igrajo nogomet v visokem ritmu, ki mu – roko na srce – ne morejo slediti niti sami in jih občasno grabijo tudi krči. Kljub temu bi prav s takšnim ritmom zmleli tudi Velenjčane. Toda, pozor: ti so vsaj delno oživeli z osvojeno točko v Murski Soboti. Gre za nepredvidljiv dvoboj, v katerem v resnici ni favorita, Tabor ob tem ne pozna zmage na gostovanju: doslej je ustvaril klavrno bilanco 0-2-9. Morda bo zrušena še ena tradicija: bodo ob Velenjskem jezeru videli sploh prvo zmago knapov v tej sezoni ali prvo zmago Tabora v gosteh? Jeseni je šlo za dva remija.Pravi derbi kola bodo igrali v Stožicah, kjer naj bi se zbralo tudi največ gledalcev. Navijači Mure so ob zadnjem obisku metropole uprizorili pravi desant na Stožice, pri čemer so aktivirali vse bataljone iz ljubljanskih študentskih domov in tradicionalno težko artilerijo iz Prekmurja. Upoštevaje videno v zadnjih tednih pripada vloga favorita Olimpiji, ki bi se z morebitno zmago že otresla enega od pretendentov za vrh. Ljubljančani so si dali duška po zadnji zmagi v kidričevskem gozdu, morda bo to nanje vplivalo bolj blagodejno tudi kot trinajsta plača. V resnici je bil ta derbi vselej izenačen; potem ko se je Mura vrnila med elito, znaša medsebojna bilanca 2-3-1 v korist Olimpije. Črno-beli so dobili prav zadnjo tekmo 3. novembra.