Mariborčani potrdili ime, ki bo nasledilo Zlatka Zahovića

Trener Darko Milanič in športni direktor Zlatko Zahović sta letos zapustila Mariborčane. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Novi športni direktor NK Maribor je postal, dosedanji strokovni vodja nogometne šole 15-kratnega slovenskega prvaka. Ob tem so v klubu dodali, da glede na trenutne razmere ob razglašeni epidemiji klub ne more organizirati novinarske konference. Bogatinova je pritegnil v Maribor prav dolgoletni športni direktor, ki je pred kratkim zapustil tabor vijoličastega kluba, Bogatinov pa je pred tem nazadnje deloval kot trener nogometašev Aluminija.»Tekmovanje je bilo prekinjeno, skupni treningi prepovedani. Imeli smo čas za analizo, pripravo nove strategije. V vodstvu kluba smo si bili enotni, da ob vitalnih strokovnih odločitvah najprej izberemo športnega direktorja. Imeli smo enega kandidata, njegove smernice prihodnjega delovanja so enake klubskim in dogovor je bil hitro sklenjen. Z zadovoljstvom sporočam, da je novi športni direktor NK Maribor gospod Oliver Bogatinov. Menimo, da je po strokovni plati, po poznavanju klubskega ustroja vreden zaupanja in najprimernejši za vzpostavitev novih vijol'čnih tirnic, kar je potrdil na svoji poti in z delom med dosedanjim sodelovanjem s klubom v vlogi strokovnega vodje nogometne šole,« je o Bogatinovu povedal direktor kluba