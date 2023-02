Mariborčani spodrezali krila tudi Albertu Rieri

»Maribor, šampion!« je odmevalo po razburljivem slovenskim nogometnim derbijem, po katerem so vijolični obudili upe na čudež. Štajerci so z 2:0 premagali prej slabo kot povprečno Olimpijo in znižali zaostanek na lestvici na 12 točk. Bojeviti in znova vsaj približno evropski Mariborčani, kot je ocenil kapetan Martin Milec, so pred polnimi tribunami Ljudskega vrta nalogo opravili že po prvih 45 minutah.



Zanesljivih 2:0 za Mariborčane in nemoč pred vrati Ažbeta Juga po prvih 45 minutah ni dajalo veliko upanja Olimpiji. A Ljubljančani niso bili brez priložnosti za preobrat. Enajstmetrovko po obrambnem posredovanju z dvignjeno roko (zaščito obraza) pri prostem strelu, ki je Josipu Iličiću povrhu prineslo še drugi rumeni karton in izključitev, je izvedel Mario Kvesić. A ga je Jug prebral in že na drugi zaporedni tekmi ubranil kazenski strel. Ko je zaradi dveh rumenih kartonov v 62. minuti z igrišča odšel še Ljubljančan Aljaž Krefl in so se moči igralcev na igrišči izenačile, za jalove zeleno-bele ni bilo več rešitve.

Vijolični bojevnik Martin Milec FOTO: Marko Vanovšek

Olimpija je bila tradicionalna z žogo v nogah, a eksperimentalna v postavitvi. Trener Albert Riera se ni in ni mogel sprijazniti s tem, da je marsikaj šlo narobe tudi zaradi njegovih odločitev. Zadnja branilska linija (Justas Lasickas, Marcel Ratnik, David Sulaehe, Aljaž Krefl) še nikoli ni igrala skupaj, posledica je bil izjemno slab odziv po izgubljeni žogi in bliskovitem nasprotnem napadu za mariborsko vodstvo. Ali pri drugem golu. Ali taktični manever pri postavitvi z okrepljeno zvezno vrsto in le z enim izpostavljenim napadalcem Ruijem Pedrom.

Albert Riera se je ujel v zanko kolega Damirja Krznarja (desno). Foto Marko Pigac/mp Produkcija/pigac.si

Riera je raje zavzel obrambni gard in se na svoj način lotil sodnikov. »Ne bi rad veliko govoril o sodniku in sojenju,« se je poskušal izvleči Riera, a je precej več govoril o sojenju kot o tekmi. »Dokler ni bilo gola, nisem imel občutka, da je bil Maribor boljši,« je Španec, sicer vidno poparjen in nepripravljen za kritike na svoj račun ali o predstavi zeleno-belih, dal vedeti, da teme o njegovih odločitvah ni dobro odpirati. »To je bila tekma, ki so jo odločale podrobnosti. Maribor je bil učinkovit v kazenskem prostoru,« je še dodal. Konkretnejši je bil kapetan Timi Max Elšnik. »Napetost je bilo čutiti na igrišču. Zato je bila morda igra raztrgana in v njej ni bilo mogoče uživati. Odločilna je bila zgrešena enajstmetrovka. Imeli smo igralca več,« je menil Elšnik in spomnil, da je Olimpija izgubila le točko v primerjavi s prvim zasledovalcem.

Maribor: Olimpija 2:0 (2:0) Štadion Ljudski vrt, gledalcev 9611, sodnik David Šmajc (Kranj) 5,5. Strelca: 1:0 – Vipotnik (22), 2:0 – Božić (Sikošek, 42). Maribor: Jug 8, Milec 7, Watson 7, Šoštarič Karič 7, Sikošek 7, Antolin 6,5 (od 83. Guerrico –), Repas 6,5, Iličić 5,5, Božić 7 (od 65. Tolić 6,5), Brnić 7,5 (od 90. Uskoković –), Vipotnik 7,5 (od 83. Kronaveter –); trener: Damir Krznar 7,5. Olimpija: Vidovšek 6, Lasickas 5,5 (od 83. Estrada –), Ratnik 5, Sualehe 5, Krefl 5, Krdžalić 5 (od 65. Posavec 6,5), Doffo 6,5, Elšnik 5,5, Kvesić 6 (od 68. Aldair 6), Sešlar, Rui Pedro 5,5 (od 73. Bristrić); trener: Albert Riera 5; posest žoge v %: 42:58; streli: 11:14; na vrata: 7:5; koti: 3:4; prekrški: 24:13..

Mariborčani so, logično, uživali v slavju. Milec, po izboru navijačev »vijolični bojevnik« leta 2022, je potegnil primerjavo. »To je približek evropskega Maribora. Dihali smo kot eno in ko smo takšni, z navijači vred, bo redko kateri tekmec premagal Maribor,« je povedal. Nadvse zadovoljen je bil tudi mariborski trener Damir Krznar. »Užitek. Tekma je bila spektakularna in ni bila slaba. Lepa igra, lepa zmaga. To je bila tekma za moštvo z več potrpljenja. Brez žoge smo bili odlični. Dobra obrabna postavitev nam je dala osnovo. Obramba in odlični prehodi v napade so bili odločilni,« je bil veliko bolj zadovoljen Krznar, ki je za četrtkovo gostovanje v neugodnih Domžalah izgubil Iličića. »Naučil se bo iz svojih napak,« je bil prizanesljiv do zvezdnika.

Prav ta teden bo eden od odločilnih. Olimpijo v sredo čaka na papirju tekma za povrnitev samozavesti, toda že v soboto gostujejo na Bonifiki. Mariborčani teden zaokrožujejo v nedeljo v štajerskem derbiju proti Celju.