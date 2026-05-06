Mariborčani v krizi tudi pri kaznih, plačali bodo »le« 920 evrov

Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je po 32. krogu in 33. Prve liga Telemach najvišji globi odmeril ekipama Olimpije in Kopra. Pri NZS so pod drobnogled vzeli nešportno in neprimerno vedenje navijačev obeh klubov, Kopru so tako izstavili globo v skupni višini 2000 evrov, ljubljanski Olimpiji pa globo v višini 2200 evrov. Zadovoljni so lahko blagajniki pri Mariboru, saj so neuspehi na igrišču prinesli le 920 evrov kazni.

Disciplinski organ NZS je kaznoval člana strokovnega štaba Mure Dragana Čadikovskega, ki je po drugem opominu prejel eno tekmo prepovedi dostopa do garderob oziroma do tehničnega prostora na stadionu, na katerem bo igrala Mura. Blagajno NZS bodo napolnili še Mura s 400 evrov in Celje ter Primorje, ki bosta prispevala po 200 evrov.