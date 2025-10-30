Mariborčani v lov za prvo zmago, a Šiškarjev niso premagali že dobro leto

V nadaljevanju preberite:

Se je v Fazaneriji po prvem porazu Celja začela nova, vznemirljivejša sezona? Odgovor bi lahko bil takojšen, v 14. kolu se bosta v soboto v Stožicah pomerila prva zasledovalca Celjanov; Bravo je tisti, ki lahko manj izgubi, Maribor pa veliko. Šiškarji ne živijo od premij, nagrajevalna politika pri Bravu je že dolgo znana. Je ni in je povezana z razvojem igralcem, z možnostjo, da, tisti, ki znajo, hočejo in so motivirani, dobijo priložnost.

Po spodrsljaju v Fazaneriji bodo Celjane izzvali nadležni Kidričani. Albert Riera si še ene tekme brez napadalca, strelca najbrž ne bo privoščil. Zeleno-belih se nihče več ne boji. Tako slabih in razglašenih na igrišču ni bilo že dolgo, a tudi za kakšen vidnejši preobrat ni igralcev. Tujci so igralci zgrešenega profila, a tudi slovenski fantje so bolj kot ne »nesreče«.