Mariborčani vohajo celjsko kri

Zadnjega jesenskega kola, 18., v 1. SNL se najbolj veselijo Celjani. Pokalni poraz proti Olimpiji je potrdil, da so tako rekoč 90 odstotkov sezone za razred boljši od drugih zdaj skoraj na »infuziji«. Ligaško jesen bodo zaokrožili v nedeljo proti Primorju. Mariborčani jih bodo zelo pozorno spremljali in upali na ajdovsko presenečenje ter na zmanjšanja zaostanka na šest točk.

Vijolični so celo »zavohali« celjsko kri, a resnici na ljubo še najmanj zaradi svojih predstav. V nogometnem mozaiku še manjkajo kakšen kamenček, dva ali trije, vendar ga lahko spomladi dopolnijo s ciljem za bitko za naslov v naslednji sezoni. To je tudi najbolj realno in smotrno, potem ko jim je lov za šampionsko zvezdico leta 2022 prinesel več gorja kot koristi.

Ko se zdi, da je Olimpija v zatonu, se dvigne. Jasno je le to, da bo to nepredvidljiv mestni derbi. Zdaj je še lahko, ko bo šlo za Evropo, se ve, kdo ima prednost, in kdo mora sestopiti s plina. Zopet se ponavlja že videno; kljub vsemu so domači fantje tisti, ki rešujejo, kar se rešiti da: Matevž Dajčar, Jošt Urbančič in strelec treh golov na zadnjih dveh tekmah Jan Gorenc so bili proti Celjanom najboljši. Celjanom že gori oranžna lučka in bliže rdeči kot zeleni. Toda Albert Riera ni naivec, ve, da bo ligaška tekma s Primorjem pomembnejša, kot je bila pokalna z Olimpijo.