Mariborčani so največji izzivalci Celjanov

V nadaljevanju preberite:

Mariborski nogometaši so prevzeli vlogo prvih izzivalcev Celjanov v slovenskem prvenstvu. Nazadnje so v Stožicah premagali Bravo, neposrednega tekmeca za glavno vlogo lovcev na vodilne, za kaj več so potrebovali še pomoč Kidričanov. Niso je dobili, Celjani so rezultatsko težko in z nekaj strahu v kosteh v sodnikovem dodatku z 2:1 strli Štajerce z Dravskega polja in ohranili devet točk prednosti pred ekipo iz Ljudskega vrta.

Prirejenem športnem reku »zmagi se ne gleda v zobe« bi mirne volje dodali oznako rutinsko, toda tudi trener Albert Riera se najbrž zaveda, da Celjani niso več tako udarni in zanesljivi, kot so bili do oktobrskega reprezentančnega odmora. Franko Kovačević je po značilni kombinatorni akciji nogo le podstavil za svoj 11. prvenstveni gol in 25. v vseh tekmovanjih v tej sezoni. Tudi Danijel Šturm je dosegel atraktiven gol, petega v ligi in za drugo mesto na klubski lestvici strelcev, a v celjski igri je bilo videti manj svežine in uživanja, česar je bilo večji del sezone na pretek.

»Igra? Bilo je vse skoraj dobro, igra z žogo, v obrambi, vedno je bilo nekaj, kar bi lahko naredili drugače. To je bila tekma, ko naš odziv ni bil pravočasen. Zadnjih sedem, osem minut smo bili zelo slabo moštvo, panično. Ni šlo za strah, tega pri nas ni. V seštevku sem zadovoljen, zdaj se bomo lahko usmerili v četrtkovo tekmo. Za nas je najbolj pomembno, da osvajamo točke in to smo naredili,« je potegnil črto čez dvoboj znova nekoliko bolj napet in jezično srborit Riera, na katerega vse bolj pritiskajo pri Crveni zvezdi, kot pišejo srbski mediji. Rdeče-beli mu ponujajo sanjsko pogodbo, milijon evrov letne neto plače, ki bi lahko z bonusi skočila do 1,6 milijona €.