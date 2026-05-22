Mariborov lastnik je povsem osredotočen na Hull City, igralce bo peljal v Vegas

Lastnik Hull Cityja in Maribora Adžun Ilidžali je pred sobotnim finalom dodatnih kvalifikacij za preboj v premier ligo poudaril, da mu Hull predstavlja terapijo, čeprav vodenje nogometnega kluba še zdaleč ni mirno opravilo. Turški medijski mogotec, ki ga pogosto primerjajo s Simonom Cowellom, bo po štirih letih na čelu kluba dočakal največjo tekmo doslej – obračun z Middlesbroughom na Wembleyju za uvrstitev med angleško elito.

Ilicali je klub kupil januarja 2022 za 20 milijonov funtov (dobrih 23 milijonov evrov) od družine Allam, ki je izgubila podporo navijačev po poskusu preimenovanja kluba v Hull Tigers. Od takrat se je v klubu zamenjalo več trenerjev, moštvo pa je preživelo tako boj za obstanek kot preboj v končnico. Letos je Hull osvojil šesto mesto v prvenstvu in nato v polfinalu končnice izločil Millwall.

»Leicesterjeva osvojitev Premier lige je zame največja zgodba v zgodovini angleškega nogometa. Toda glede na to, kar smo letos naredili mi, je to prav neverjetna zgodba. Upam, da bomo čudež dokončali,« je dejal Ilidžali.

Priznal je tudi napake pri vodenju kluba, med drugim neuspešno imenovanje trenerja Tima Walterja leta 2024. »Če misliš, da nisi najpametnejši človek na svetu, potem moraš sprejeti, da delaš napake. V svojem poslu jih delam ves čas, jih popravim in grem naprej. Zato sem menjal toliko trenerjev. Ljudje so mislili, da gre za ego, v resnici pa sem jih menjal prav zaradi pomanjkanja ega,« je povedal.

Hull je v zadnjih sezonah začel več vlagati v dolgoročno gradnjo ekipe. Ilidžali pravi, da je v klub vložil več kot 100 milijonov funtov (115 milijonov evrov). Turk je priznal tudi, da ga je funkcija podpredsednika Fenerbahceja nekoliko oddaljila od projekta v Hullu, zdaj pa je znova popolnoma osredotočen na angleški klub. Dodatno napetost je povzročila tudi afera »spygate«, zaradi katere je Hull šele v sredo zvečer izvedel, da bo nasprotnik v finalu Middlesbrough in ne Southampton.

Takole je Ilidžali podpisal pogodbo o sodelovanju s predsednikom NK Maribor Dragom Cotarjem. FOTO: NK Maribor

»Wembley je kraj, kjer sem kot otrok trpel ob tekmah turške reprezentance. Zdaj pa grem tja kot lastnik kluba, ki sem ga kupil pred štirimi leti. To mi pomeni ogromno. Wembley, naši navijači z jantarno-črnimi zastavami… že sama predstava me navdušuje,« je dejal.

Če bi Hull napredoval v Premier ligo, igralce po Ilidžalijevih besedah čaka nagradno potovanje v Las Vegas. Sam pa se zaveda, da bi bil obstanek med elito izjemno zahteven. »Večina napredovalih ekip izpade. Tudi mi bi bili v veliki nevarnosti. Toda če se takšnih stvari bojiš, nikoli ne dosežeš uspeha. Najprej se moraš naučiti izgubljati, potem pa napredovati. Idealni scenarij za prvo sezono bi bil Sunderland,« je dejal.