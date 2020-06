Mariborska potapljajoča ladja je nenadoma postala rušilec

Ljubljana - Favoriti so 26. kolo v 1. slovenski nogometni ligi preživeli, vsak na svoj način. Olimpija je bila proti Taboru učinkovita, vendar manj všečna kot običajno, Celje je izkoristilo naivnost Rudarja in pridobilo izkušnjo več za rutinske uspehe, Maribor je bil v Domžalah še najbližje spodrsljaju, po zasuku pa so bili v taboru prvakov v domala evforičnem stanju. V seštevku je ligaška vrnitev v tekmovalni ritem ponudila več od pričakovanj.Bilanca uvodnega dejanja nadaljevanja sezone ni spremenila razmerja sil na lestvici. Toda v 27. kolu, ki se bo začelo že v petek z dvema tekmama, nadaljevalo s sobotnim derbijem ...