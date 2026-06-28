Mariborski Mourinho

Kljub dopustu mi ni dalo miru, v ponedeljek sem se odpravil v Ljudski vrt, kjer je povratnik leta predstavil trenerja. Ni mi bilo žal, nekaj ima tale naš Zlatko Zahović, bi v »žabarskem« slogu rekel ob vrnitvi najuspešnejšega športnega direktorja v zgodovini v slovenski klubski nogomet.

Bilo je sicer pričakovano, podobno kot ob njegovem prvem mandatu, ko je sicer moral najprej počakati na zdrs trenerja Marijana Pušnika, nato pa še na zdrs svojega prvega izbranca in nekdanjega prijatelja Milka Đurovskega, ki ga je »odkril« in ga tako rekoč usmeril k črno-belim v Beograd. Potem je poklical svojega beograjskega in kasneje tudi reprezentančnega ter vijoličnega sopotnika Darka Milaniča.