Mariborsko-ljubljanski remi najbolj razveselil Celjane

Po večnem derbiju tako Maribor kot Olimpija obžalovala zapravljeno priložnost za zmago. Jutri 38. rojstni dan neuničljivega mariborskega Alžirca.
Galerija
Maribor in Olimpija sta v polnem Ljudskem vrtu uprizorila živahno predstavo. FOTOGRAFIJE: Marko Vanovšek/mediaspeed
Adrenalin ob zadnjih reprezentančnih nastopih se je umiril, jeze in razočaranja, seveda zavoljo poraza naše nogometne reprezentance s Kosovom in prav bolečim ozračjem številčnejše in glasnejše podpore gostujočemu moštvu v Stožicah, pa še ni konec. Toda obenem se je spet zavrtelo domače ligaško kolesje in to je že takoj postreglo z najodmevnejšo klubsko tekmo slovenskega nogometnega zemljevida: Maribor in Olimpija sta se pred 9000 gledalci razšla brez zmagovalca – 1:1.
Ljudski vrt je kot po navadi, ko se vijolično moštvo meri z Olimpijo za prestiž največje domače nogometne zgodbe, ponudil praznično podobo. Navzoče je pozdravilo pozno jesensko sonce, domala poln štadion – legendarna zahodna tribuna ter novejša vzhodna sta pokali po šivih – pa se je zelo hitro ogrel ob napadalnem in ...
Komentarji