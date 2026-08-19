Visoke kazni za Olimpijo in Maribor

Peti krog prve lige Telemach je minil v luči derbija med Olimpijo in Mariborom. Glede na pretekla srečanja rivalov je šlo pričakovati, da bo tekma udarila po klubskih blagajnah, prav to se je tudi zgodilo.

Že tako razgreto vzdušje, ki pritiče večnemu derbiju, je podžgal za mnoge vprašljivo priznan zadetek Olimpije. Luka Zahović je nato ob koncu tekme zatresel mrežo Olimpije in prinesel delitev točk, derbi kroga pa si bosta Maribor in Olimpija zapomnila predvsem zaradi kazni, ki so sledile.

Disciplinski sodnik je Nogometnemu klubu Olimpija naložil kazen v višini 8200 evrov zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, pomanjkljive organizacije tekme in predkaznovanosti ter dodatnih 420 evrov kazni zaradi nešportnega in neprimernega vedenja več igralcev oziroma uradnih oseb. Maribor bo moral prav tako zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev plačati 4900 evrov kazni.

Denarno kazen, čeprav znantno manjšo kot Olimpija in Maribor, so prejeli tudi drugi prvoligaši. Nogometni klub Radomlje je zaradi vedenja navijačev prejel kazen 360 evrov, iz istega razloga bosta morala Lendava in Celje plačati 300 evrov, nogometni klub Brinje - Grosuplje pa bo moral v skupno blagajno prispevati 300 evrov.