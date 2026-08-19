  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Berite brezplačno

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Visoke kazni za Olimpijo in Maribor

Disciplinski sodnik je zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev na derbiju močno udaril po žepu največja slovenska kluba.
Olimpijini navijači so svojemu klubu prinesli precejšnjo kazen. FOTO: Aleksander Golob
Galerija
Olimpijini navijači so svojemu klubu prinesli precejšnjo kazen. FOTO: Aleksander Golob
L. Š.
19. 8. 2026 | 15:14
19. 8. 2026 | 15:24
1:46
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Peti krog prve lige Telemach je minil v luči derbija med Olimpijo in Mariborom. Glede na pretekla srečanja rivalov je šlo pričakovati, da bo tekma udarila po klubskih blagajnah, prav to se je tudi zgodilo.    

image_alt
V Stožicah bi lahko zagorelo, a še vedno tli; je bil gol Olimpije regularen?

Že tako razgreto vzdušje, ki pritiče večnemu derbiju, je podžgal za mnoge vprašljivo priznan zadetek OlimpijeLuka Zahović je nato ob koncu tekme zatresel mrežo Olimpije in prinesel delitev točk, derbi kroga pa si bosta Maribor in Olimpija zapomnila predvsem zaradi kazni, ki so sledile.

Disciplinski sodnik je Nogometnemu klubu Olimpija naložil kazen v višini 8200 evrov zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, pomanjkljive organizacije tekme in predkaznovanosti ter dodatnih 420 evrov kazni zaradi nešportnega in neprimernega vedenja več igralcev oziroma uradnih oseb. Maribor bo moral prav tako zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev plačati 4900 evrov kazni.

Denarno kazen, čeprav znantno manjšo kot Olimpija in Maribor, so prejeli tudi drugi prvoligaši. Nogometni klub Radomlje je zaradi vedenja navijačev prejel kazen 360 evrov, iz istega razloga bosta morala Lendava in Celje plačati 300 evrov, nogometni klub Brinje - Grosuplje pa bo moral v skupno blagajno prispevati 300 evrov.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Premier league

Korak pred drugimi, gledalci bodo slišali pogovor med sodniki in igralci

Televizijske hiše bodo uporabo RefCam v novi sezoni angleškega nogometnega prvenstva razširile še na zvočne posnetke.
19. 8. 2026 | 13:09
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Vredno branja

Pogba po neuspešni sezoni in mnogih poškodbah zapušča Monako

V minuli sezoni se Francoz ni vrnil na najvišjo tekmovalno raven po 18-mesečnem suspenzu zaradi jemanja prepovedanih snovi.
19. 8. 2026 | 11:42
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Vredno branja

Unitedov zvezdnik bo pol leta brez izpita

Za Scholesa to ne bo prva kazen v zadnjih letih. Leta 2019 je moral plačati globo, ker je vplačal najmanj 140 nogometnih stav.
19. 8. 2026 | 09:47
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tri žalne salve za Mileno Zupančič: takšno bo njeno zadnje slovo

Do pogreba z vojaškimi častmi niso samodejno upravičeni vsi pomembni Slovenci.
18. 8. 2026 | 12:15
Preberite več
Lokalno  |  Štajerska
Maribor

Drevored mogočnih kostanjev v Mariboru požagali brez potrebnih soglasij

Za posek osmih dreves še pred pridobitvijo vseh soglasij je kriv »šum v komunikaciji«. Na občini zagotavljajo, da bodo po prenovi posadila nova drevesa.
18. 8. 2026 | 18:32
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Mediji

Novi lastnik odstavlja direktorje medijev, tudi Katjo Šeruga iz N1

Investicijski sklad Alpac Capital prevzema regionalno skupino Adria News Network; v Srbiji odstavili direktorje medijev N1, TV Nova, Nova.rs, Radar in Danas.
Staš Ivanc 18. 8. 2026 | 11:03
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Javni promet

Kaos na avtobusih: prideš pravočasno, kupiš vozovnico, a ostaneš na postaji

Kako združiti terminske vozovnice in rezervacije sedežev na avtobusu, še ni jasno, že leta pa obljubljajo portal za potnike, a ga še ni.
Borut Tavčar 19. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
Promo Delo 17. 8. 2026 | 10:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj se bolečina v rami tako rada vrne

Bolečine v rami se ob zmanjšanju obremenitve navadno umirijo, še preden je rama znova pripravljena na napore.
Promo Delo 17. 8. 2026 | 08:31
Preberite več
Promo
Kultura  |  Vizualna umetnost
Vredno branja

IRWIN skozi fotografski objektiv

Razstava fotografskih del skupine IRWIN v Mestnem muzeju Ljubljana predstavlja projekte, ki so zaznamovali štiri desetletja delovanja umetniškega kolektiva.
Promo Delo 17. 8. 2026 | 15:54
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Zdravje
Inovacije v zdravstvu

Inovacije spreminjajo zdravljenje bolezni, ki so bile nekoč neozdravljive

Od neozdravljive bolezni do obvladljive prihodnosti. Bolniki morajo biti sistemski partnerji.
Maja Južnič Sotlar 19. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

Evropa med Wall Streetom in Azijo: kdo bo plačal prihodnost?

Kitajska je najbolj dinamičen trg in ključni vir tehnoloških inovacij. Evropa mora povečati udeležbo zasebnega kapitala v financiranju tehnologij prihodnost.
Zorana Baković 18. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Izvozniki

Za vrhunsko prodajo ni dovolj le vrhunski izdelek

Zmotno je prepričanje, da bo kakovosten izdelek trg odkril sam. Treba je sistematično ustvarjati tržne priložnosti in razvijati odnose.
Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Izvozniki

Kako podjetja pridejo hitreje do zaupanja na tujih trgih

Certifikati so za podjetja tudi konkurenčna prednost, poudarja direktor SIQ Gregor Schoss.
Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 05:30
Preberite več

Več iz teme

navijačiOlimpijaMariborPrva liga Telemachkazen

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Črna kronika
Nevarna vožnja

Policija išče priče nevarnega driftanja športnih avtomobilov

Po navedbah policije so bili v skupini dva črna audija R8, črn in rdeč BMW ter siv volkswagen golf.
19. 8. 2026 | 16:35
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Plavanje

Sara Isaković: Plavalna zveza mora imeti vizijo, talenti niso dovolj

Edina Slovenka v bazenu z olimpijsko kolajno, za Delo o spominih, nedavnem evropskem prvenstvu in Neži Klančar.
Siniša Uroševič 19. 8. 2026 | 16:27
Preberite več
Novice  |  Svet
Novi lastniki

Po Srbiji, Sloveniji in Hrvaški menjava vodstva N1 še v BiH

Novi lastniki iz Alpac Capitala so razrešili tudi direktorja podružnice N1 v Bosni in Hercegovini Amirja Zukića.
19. 8. 2026 | 16:23
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Nastabilno bo

Vreme: prihajajo precej bolj pestri dnevi

V četrtek čez dan na zahodu plohe, padavine se bodo popoldne in zvečer z nevihtami okrepile in širile v notranjost države. Tudi nevarnost hudournikov.
19. 8. 2026 | 16:21
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Reli

Slovenski skakalni as Timi Zajc pred novim izzivom

Svetovni prvak z velike skakalnice v Planici 2023 se bo na štart relija v Žalcu odpeljal s še boljšim dirkalnikom kot lani.
Miha Šimnovec 19. 8. 2026 | 16:20
Preberite več
Novice  |  Svet
Novi lastniki

Po Srbiji, Sloveniji in Hrvaški menjava vodstva N1 še v BiH

Novi lastniki iz Alpac Capitala so razrešili tudi direktorja podružnice N1 v Bosni in Hercegovini Amirja Zukića.
19. 8. 2026 | 16:23
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Nastabilno bo

Vreme: prihajajo precej bolj pestri dnevi

V četrtek čez dan na zahodu plohe, padavine se bodo popoldne in zvečer z nevihtami okrepile in širile v notranjost države. Tudi nevarnost hudournikov.
19. 8. 2026 | 16:21
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Reli

Slovenski skakalni as Timi Zajc pred novim izzivom

Svetovni prvak z velike skakalnice v Planici 2023 se bo na štart relija v Žalcu odpeljal s še boljšim dirkalnikom kot lani.
Miha Šimnovec 19. 8. 2026 | 16:20
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij zmanjkuje

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
19. 8. 2026 | 09:10
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Branje brez očal se začne pri vidu na daljavo

Kako svetujem pri operaciji starostne dioptrije in zakaj ista rešitev ni primerna za vsakogar
Promo Delo 5. 8. 2026 | 15:45
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
17. 8. 2026 | 10:23
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Stroka je šla še korak dlje: rešitev tudi za najtežje primere (VIDEO)

Pacienti z izrazito izgubo čeljustne kosti so bili še pred nekaj leti pogosto brez ustrezne rešitve. Danes transnazalni vsadki odpirajo nove možnosti zdravljenja.
Promo Delo 17. 8. 2026 | 09:02
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Brilosa ustvarja prihodnost bivanja od Kamnika do slovenske obale

Brilosa je slovensko investicijsko in projektno podjetje, specializirano za razvoj in gradnjo stanovanjskih in poslovnih kompleksov po vsej Sloveniji.
Promo Delo 19. 8. 2026 | 08:45
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Spremembe v Microsoft Office sistemih

Če se vaše podjetje zanaša na Microsoft Office 2021, se za vašo IT-infrastrukturo hitro približuje pomemben mejnik.
Promo Delo 6. 8. 2026 | 08:34
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo