Mariboru obliž na rano, pred njim zelo različna izziva

Večini nogometašev Maribora in njihovim navijačem sezona 2022/23 ne bo ostala v najlepšem spominu. Evropska zgodba se je klavrno končala, naslov slovenskih prvakov je iz Ljudskega vrta odromal v ljubljanske Stožice. A za Žana Vipotnika je naravnost sanjska. V 32. kolu 1. SNL je dosegel že 18. gol, ta pa je zadostoval za zmago proti Domžalam. Tako so si vijolični po porazu v derbiju pri Olimpiji priigrali dobro popotnico v jutrišnji polfinalni dvoboj z Bistrico v pokalu NZS. Kaj je po zmagi z 1:0 povedal trener Damir Krznar in zakaj je bil posebej zadovoljen?