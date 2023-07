Mariboru uspel bogat prestop – Vipotnik odhaja v Bordeaux

Prvo ime letošnjega prestopnega roka, vsaj kar se prve slovenske lige tiče, je bil napadalec Maribora Žan Vipotnik. V Mariboru so celo poletje zagotavljali, da jih ne zanima le najvišja možna odškodnina, Vipotnika želijo prodati v okolje, kjer bo nogometno lahko napredoval.

Prestopna saga je trajala kar nekaj tednov, francoski L'Equipe in še nekateri drugi mediji pa poročajo, da je Maribor zdaj vse dogovorjen s francoskim drugoligašem Bordeauxom za prestop Vipotnika. Odškodnina naj bi znašala med 2,5 in 3 milijone evrov, če bo Bordeaux tekmovalno uspešen in bo Vipotnik veliko igral ter dosegal gole, pa bi se lahko po poročilih povzpela celo prek petih milijonov evrov, kolikor znaša rekordni prestop Ezequiela Hentyja iz Olimpije v Rusijo.

Šeskratni prvak, ki lovi povratek med elito

Bordeaux je predlani izpadel v drugo francosko ligo, lani pa jim ni uspel povratek v Ligue 1, zasedli so tretje mesto v drugi ligi. Letos želijo še okrepiti moštvo in ponoviti naskok na prvoligaško druščino, v kateri so sicer redni "gosti" – Bordeaux spada med uspešnejše francoske klube, šestkrat je bil že prvak Francije.

Vipotniku bo po odhodu Josha Maja pripadla vloga prvega napadalca v moštvu, tako da bo imel dovolj priložnosti, da se dokaže na še višji nogometni ravni. Hkrati pa preskok ne bo tako hud, kot če bi odšel v prvo nemško, francosko ali italijansko ligo, s katerimi so ga tudi povezovali.