Hrvaški predsednik o Čeferinu: Z nogometom gre spat in z njim se zbuja

»Aleksander Čeferin se zbudi z nogometom in gre z njim tudi spat,« je predsednik Hrvaške nogometne zveze (HNS) Marijan Kustić povedal v intervjuju za hrvaški časopis Večernji list.

Priložnost, da ima Hrvaška močan glas

Kustić je spregovoril o odnosu HNS in Uefe, poleg številnih tem, ki zadevajo predvsem hrvaško javnost, pa je komentiral tudi večje število tujih nogometašev v hrvaškem prvenstvu, torej o vse večjem izzivu, s katerim se sooča tudi slovenski klubski nogomet. Kustić se je letos zavihtel tudi v izvršni odbor Uefe.

»Zame je velika čast biti del izvršnega odbora Uefe. Še enkrat se želim zahvaliti predsedniku Čeferinu in kolegom iz drugih evropskih zvez za izkazano zaupanje. To razumem kot priznanje za delo, ki ga je HNS opravila v preteklih letih. Kar zadeva izvršni odbor, delujem predvsem na razvojnih in strateških področjih evropskega nogometa. To je priložnost, da ima Hrvaška močan glas na najvišji ravni nogometnega odločanja,« je pojasnil Kustić.

Čeferin kot vsi mi živi z nogometom

Kaj pomeni za Kustića in hrvaški nogomet prav dejstvo, da mu je uspelo postati član tako pomembnega nogometnega telesa, kot je IO Uefe, v katerem tesno sodeluje prav s Čeferinom? »Z gospodom Čeferinom imam odlične odnose. Veliko se pogovarjava, preverjava, kje so možnosti za napredek. Je izjemen človek in izvrsten nogometni delavec. Tako kot vsi mi živi z nogometom – z njim se zbudi in z njim gre spat. Nikoli ni zavrnil nobenega konstruktivnega predloga, sodelovanje z njim pa je hrvaškemu nogometu že prineslo veliko dobrega, in prepričan sem, da bo tako tudi v prihodnje.«

In tuji igralci v 1. HNL? Delež tujih nogometašev v HNL je namreč vse večji, danes je takšnih nogometašev skoraj 40 odstotkov. »To je trend v evropskih ligah. Kaj naj potem rečejo v Angliji, kjer jih je 70 odstotkov, ali v Italiji, kjer jih je 67? HNL raste, in s tem raste tudi število tujcev. To je razumljivo, še posebej zato, ker imamo realno majhno igralsko bazo – najboljši hrvaški mladi igralci so dragi in hitro odhajajo v tujino,« je ocenil Kustić.