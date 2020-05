FOTO:Marko Elsner: Odšla nogometna legenda, boem in eden najbolj priljubljenih mož

Njegovo zdravstveno stanje je bilo vse prej kot obetavno, toda Marko Elsner je še dan pred svojim 60. rojstnim dnem, 11. aprila, z veliko entuziazma in domala fotografskim spominom opisoval svojo nogometno pot. Na njej je bilo ogromno dogodivščin, zaradi katerih je bil, kar je bil: odličen nogometaš, dobričina, priljubljen in spoštovan od Triglava do Vardarja.Mare, kot so ga klicali prijatelji in znanci, je sklenil svojo življenjsko pot. Športno pot je začel na Kodeljevem pri Slovanu, nadaljeval pri Olimpiji, kamor ga je leta 1987 povabil oče Branko Elsner, nato pri Crveni zvezdi, sklenil pa na Azurni obali pri Nici, kamor je ...