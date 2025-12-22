Marko Šuler: Pri Mariboru se mora trener podrejati klubski filozofiji

Lani sta se po zadnjem krogu jesenskega dela nogometnega prvenstva Maribor in Marko Šuler razšla. Nekdanji reprezentant z uspešno legionarsko kariero, pozneje eden od obrambnih stebrov vijoličnih, s katerimi je dvakrat igral tudi v ligi prvakov, je v vlogi športnega direktorja deloval v zelo zahtevnem obdobju. Ko so Štajerci začeli izgubljati »tla pod nogami« na organizacijski in tekmovalni ravni. Bil je kot nekakšen strelovod, domala krivec za vse. Šulerja zdaj že leto dni ni več med vijoličnimi, krivulje navzgor pa tudi ni. Odšel je, ko je bil Maribor drugi na lestvici in je za Olimpijo zaostajal za šest točk, letos je prav tako drugi, a zaostaja za 12 točk. V tem obdobju je zamenjal tri trenerje: Boštjana Cesarja, Tugberka Tanrivermiša in Radomirja Đalovića.

»Čas je pokazal svoje. Glede na na denarno moč ter drugačno in bistveno bolj normalno delovanje kluba sem po malem razočaran. Če ocenjujem iz strokovnega ali navijaškega zornega kota, je razlika v točkah preprosto prevelika. Zakaj je tako, bodo morali ugotoviti klubski ljudje. Opogumlja me to, da je Maribor dejansko drugačen od drugih, dovolj je le ena iskrica in vse se lahko obrne v drugo smer,« nekdanji športni direktor prav gotovo ni edini, ki ni videl športnega napredka. Turški vlagatelji so resda prinesli denarno stabilnost, zalomilo pa se je ...