Maročani za zeleno mizo do lovorike

Nogometaši Senegala so pred 57 dnevi po podaljšku z 1:0 slavili v finalu afriškega prvenstva, prizivno razsodišče pa je zdaj odločilo, da so zmagovalci škandaloznega finala kljub porazu Maročani. Iz njihove zveze so se namreč pritožili zaradi sporne prekinitve tekme in na krovni organizaciji (CAF) so spremenili izid v 3:0 za reprezentanco s severa Afrike.

V CAF so sprva izrekli številne denarne kazni proti obema ekipama, rezultata tekme pa ni spreminjala. Za Senegal je bilo usodno, da so nogometaši zaradi nestrinjanja s sodniškimi odločitvami začasno zapustili igrišče. Čeprav so se pozneje vrnili in zmagali, je Maroko postal prvak na osnovi člena v pravilniku, ki pravi, da se je ekipa, ki zapusti igrišče, vdala.

Pri CAF so bili sprva mnenja, da se Senegal ni vdal, saj se je moštvo po prekinitvi vrnilo in tekmo odigralo do konca. Prizivno razsodišče zveze pa je odhod z igrišča tolmačilo drugače, obenem pa je znižalo kazni igralcem Maroka.

Seveda se z odločitvijo ne strinjajo v Senegalu, zato so že napovedali pritožbo na mednarodno športno razsodišče v Lozani. »Povezali smo se z našimi odvetniki in uporabili bomo vsa možna pravna sredstva. Nič nas ne bo ustavilo. Pravica je na naši strani,« je prepričan generalni sekretar senegalske zveze Abdoulaye Seydou.

Finale v Rabatu se je v zgodovino zapisal kot eden od najspornejših v zgodovini nogometa. Ne le zaradi prerivanj na tekmi, pač pa tudi zaradi nešportne organizacije tekme sogostiteljev SP 2030 iz Maroka.

Tudi pobiralci žog so, denimo, med močnim dežjem večkrat skušali ukrasti brisačo vratarju Senegala Edouardu Mendyju. To je storil tudi nekdanji maroški reprezentant Achraf Hakimi, ki jo je vrgel na rob igrišča. Na koncu je moral brisačo ob vratih čuvati eden od rezervnih nogometašev Senegala.

Zapletlo se je ob koncu tekme, ko je sodnik razveljavil regularen zadetek Senegalu. Ko pa je nekaj minut pozneje dosodil še enajstmetrovko za domače, so Senegalci zapustili štadion. V slačilnici je nato prevladal razum, nogometaši so se vrnili na igrišče in v podaljšku celo zmagali.

Naslednji afriški pokal narodov bo predvidoma leta 2027 v Keniji, Tanzaniji in Ugandi.