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Nogomet

Maročani zatresli hlače Brazilcem, ki jih je rešil Vinicius Jr.

V derbiju uvodnega dela svetovnega prvenstva v nogometu v skupine C so afriški prvaki pošteno namučili petkratne svetovne prvake. Neodločen izid je realen.
Brazilski nogometaši so v derbiju uvdnega dela svetovnega prvenstva v nogometu proti Maročanom trpeli in zaostajali, a so z navijači na koncu le slavili prvo točko na mundialu. FOTO: Caean Couto/Imagn Images Via Reuters
Galerija
Brazilski nogometaši so v derbiju uvdnega dela svetovnega prvenstva v nogometu proti Maročanom trpeli in zaostajali, a so z navijači na koncu le slavili prvo točko na mundialu. FOTO: Caean Couto/Imagn Images Via Reuters
Š. R., STA
14. 6. 2026 | 07:48
14. 6. 2026 | 07:48
4:22
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Brazilska nogometna reprezentanca je za uvod svetovnega prvenstva v skupini C v New Jerseyju remizirala proti Maroku z 1:1, medtem ko je v isti skupini Škotska v Bostonu s težko prigarano zmago proti Haitiju skočila na vrh razpredelnice.

Brazilska izbrana vrsta se je znašla v zaostanku, potem ko je v 21. minuti s prefinjenim strelom čez Alissona zadel Ismael Saibari po podaji v globino Brahima Diaza. Maročani so si v prve pol ure pripravili več priložnosti in povzročali velike težave raztresenim Brazilcem, za malenkost je nekaj minut kasneje zgrešil tudi prvi zvezdnik afriške reprezentance Achraf Hakimi.

Vinicius Junior ni blestel, a je z mojstorvino preprečil poraz Brazilije. FOTO: Caean Couto/Imagn Images Via Reuters
Vinicius Junior ni blestel, a je z mojstorvino preprečil poraz Brazilije. FOTO: Caean Couto/Imagn Images Via Reuters

Brazilci so nato na drugi strani iz nič le zadeli, ko je za končnih 1:1 z močnim strelom po preigravanju na levi strani poskrbel Vinicius Junior v 32. minuti. Do takrat južnoafriški predstavniki niso postregli s čim posebnim, je pa Lucas Paqueta še pred polčasom ogrel dlani Yassina Bounouja v maroških vratih po atraktivnem poskusu z volejem.

V drugem polčasu je bilo razmerje moči bolj na strani Brazilcev, medtem ko so Maročan malce popuščali. Najlepšo priložnost za vodstvo varovancev Carla Ancelottija je zapravil Raphinha 13 minut do konca, a je njegov strel z levico po sredini Bounou brez težav ukrotil.

Tudi Maročani, četrti z zadnjega svetovnega prvenstva v Katarju, so imeli ob koncu še eno priložnost, ko je strel Neila El Aynaouija od daleč Alisson s težavami obranil, nato pa je hitro pokril kot še ob poskusu Ayyouba Bouaddija iz odbitka.

Brazilci, petkratni svetovni prvaki in eni izmed favoritov za lovoriko, so se tako izognili prvemu uvodnemu porazu na SP po letu 1934.

Brazilski selektor Carlo Ancelotti bo imel zelo zahtevno nalogo v nadaljevanjiu prvesntva. FOTO: Caean Couto/Imagn Images Via Reuters
Brazilski selektor Carlo Ancelotti bo imel zelo zahtevno nalogo v nadaljevanjiu prvesntva. FOTO: Caean Couto/Imagn Images Via Reuters

»To je bila zahtevna tekma, sploh na začetku. Bili smo kar malce raztreseni ter pod vtisom celotnega dogajanja in precej živčni,« je po dvoboju dejal Carlo Ancelotti, italijanski strateg na brazilski klopi.

»Nismo igrali dobro, a to nam ne sme vzeti srca. Gre le za prvo tekmo na SP in velika večina ekip ni popolnih od samega začetka. To ni slab rezultat in na tem lahko gradimo za naprej. Svetovnega prvenstva ne osvojiš zaradi prve tekme,« je še dodal eden najbolj izkušenih trenerjev na najvišji ravni nogometa.

Moroški napadalec Ismael Saibari je v slogu najboljših strelcev matiral brazilsko obrambo in vratarja Alissona Beckerja. FOTO: Timothy A. Clary/AFP
Moroški napadalec Ismael Saibari je v slogu najboljših strelcev matiral brazilsko obrambo in vratarja Alissona Beckerja. FOTO: Timothy A. Clary/AFP

Nepreričljivi Škoti strli Haitčane

Na drugi tekmi skupine C je Škotska v Bostonu, natančneje v Foxboroughu, po neprepričljivi predstavi ugnala Haiti. Odločil je zadetek Johna McGinna, ki je Škotom zagotovil prvo zmago na mundialih po letu 1990 in prvo na velikih tekmovanjih po 1996 in evropskem prvenstvu v Angliji. Škoti sicer igrajo na SP prvič po letu 1998.

Z zmago so storili velik korak proti izločilnim bojem, a so si prav proti eni najbolj skromnih zasedb SP obetali boljšo predstavo ter zadetek ali dva več za začetek mundiala.

Haiti je imel najlepšo priložnosti predvsem ob koncu dvoboja, ko je rezervist Frantzdy Pierrot z glavo le za las zgrešil škotska vrata, ki so bila takrat vse bolj oblegana.

Pred tem je malce oboleli Scott McTominay v 17. minuti zadel vratnico, nato pa je McGinn v 28. minuti le popeljal Škote v vodstvo, ko so se začeli nogometaši Haitija malce prebujati.

John McGinn je Škotom zagitovil prve tri točke. FOTO: Winslow Townson/Imagn Images Via Reuters
John McGinn je Škotom zagitovil prve tri točke. FOTO: Winslow Townson/Imagn Images Via Reuters

Veliko resnih priložnosti si Škoti v nadaljevanju niso priigrali, raven igre pa bodo morali precej dvigniti pred naslednjima tekmama v skupinskem delu.

Haiti, ki je izgubil vse tri tekme ob svojem edinem nastopu na SP leta 1974, se bo v naslednjem krogu pomeril proti Braziliji, ki lovi prvi naslov po letu 2002. Škotsko pa čaka obračun proti Maroku.

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svetovno prvenstvo v nogometuSP 2026Carlo AncelottiVinicius JuniorBrazilijaMaroko

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