Legendarni vratar zaupal, kako je tekmeca pred enajstmetrovko vrgel iz tira

Uspeh pri izvajanju enajstmetrovk na velikih tekmovanjih v nogometu že dolgo ni več prepuščen naključju. Raziskave kažejo, da o zmagovalcu vse pogosteje odločajo trening, psihološka priprava in podrobna analiza nasprotnika. Angleži, nekoč sinonim za neuspeh z bele točke, so najboljši dokaz, da je možno sistematično izboljšati tudi ta del igre, Nemci, ki so veljali za zelo zanesljive v tej prvini, pa so ponoči izgubili svojo sploh prvo tekmo po enajstmetrovkah na svetovnih prvenstvih, potem ko so morali v Bostonu priznati premoč Paragvajcem (4:5). V šestnajstini finala so se od mundiala poslovili tudi Nizozemci, ki so po strelih z bele točke klonili proti Maročanom (3:4).

Ko se nogometne tekme v izločilnih bojih prevesijo v izvajanje enajstmetrovk, mnogi še vedno govorijo o loteriji ...