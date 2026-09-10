Maroko si je kar prilastil finale SP 2030, Fifa odgovarja: Odločitve še ni

Bitka za največjo tekmo svetovnega prvenstva 2030 postaja vse bolj nenavadna. Medtem ko se predsednik maroške nogometne zveze Fouzi Lekjaa vede, kot da je vprašanje gostitelja finala že rešeno, Fifa poudarja, da odločitve še ni sprejela. Za isti spektakel se ob tem odkrito poteguje tudi Španija.

»Provinca Benslimane bo imela čast gostiti finale svetovnega prvenstva 2030,« je Lekjaa v četrtek samozavestno sporočil na političnem dogodku v Bouzniki. Po poročanju AP je šel še dlje: »Mesto je Benslimane, štadion je Hassan II – pa če vam je to všeč ali ne.«

Toda iz Züricha je skoraj istočasno prišlo precej drugačno sporočilo. Tiskovni predstavnik Fife je za Reuters poudaril zgolj, da bo »odločitev sprejeta ob primernem času«. Svetovna zveza tako še ni uradno potrdila niti države niti štadiona, na katerem bo odigran finale.

Štadion za 115.000 ljudi še gradijo

Maroški adut je novi štadion Hassan II v Benslimanu, približno 60 kilometrov od Casablance. Objekt, vreden okoli milijardo dolarjev, je še v gradnji, po dokončanju pa naj bi sprejel približno 115.000 gledalcev in postal največji namenski nogometni štadion na svetu.

Prav njegova velikost je eden glavnih maroških argumentov v boju za finale. Hassan II je bil že v skupni kandidaturi Maroka, Španije in Portugalske predstavljen kot eden od štadionov, primernih za gostitev največjih tekem prvenstva.

Toda konkurenca je močna. Španija lahko ponudi dva izjemno odmevna kandidata – prenovljeni Santiago Bernabeu v Madridu in Camp Nou v Barceloni. Oba sta med predvidenimi prizorišči svetovnega prvenstva 2030.

Tudi Španci so govorili, kot da je stvar odločena

Zanimivo pa je, da takšne pretirano samozavestne napovedi niti niso zgolj posebnost Maroka. Predsednik španske nogometne zveze Rafael Louzan je namreč že januarja zatrdil, da bo finale svetovnega prvenstva 2030 v Španiji.

»Španija bo vodilna država tega svetovnega prvenstva in finale bo odigran tukaj,« je tedaj dejal.

V začetku septembra je bil zatem sicer nekoliko previdnejši, a sporočilo je ostalo enako jasno. »Španija bi morala gostiti finale,« je povedal domačim medijem.

Španci pri tem izpostavljajo tudi športni argument. Njihova moška reprezentanca je julija osvojila svetovno prvenstvo 2026, ženska pa je še vedno aktualna svetovna prvakinja.

Napetost med državama so avgusta še dodatno zaostrila poročila, da naj bi predsednik Fife Gianni Infantino finale že obljubil Maroku.

Fifa je takšne navedbe takrat označila za »napačne in zavajajoče« ter poudarila, da odločitev še ni bila sprejeta.

Skupno prvenstvo, en finale

Svetovno prvenstvo 2030 bo že samo po sebi nekaj posebnega. Kar 101 od 104 tekem bodo gostili Španija, Portugalska in Maroko, po ena jubilejna tekma ob stoletnici prvega mundiala pa bo odigrana še v Urugvaju, Argentini in Paragvaju. Turnir bo tako prvi v zgodovini, ki bo potekal na treh celinah.

Pri tako razpršenem prvenstvu je vprašanje finala še toliko bolj prestižno. Za Maroko bi pomenil zgodovinski prvi finale svetovnega prvenstva na njegovih tleh in sploh prvi v severni Afriki, Španija pa meni, da bi moral vrhunec turnirja pripasti njej.

Za zdaj pa velja le eno: Maroko govori, kot da je finale njegov, Španija kot da je njen, Fifa pa ga sploh še ni dodelila nikomur.