Maroški čudežni najstnik, ki je že igral v Stožicah

Komaj 18-letni Maročan Ayyoub Bouaddi je bil za Brazilce igralec z drugega planeta. Rojen je bil Franciji in vzgojen pri Lillu. Real Madrid naslednja postaja?

Prvo veliko odkritje svetovnega prvenstva v nogometu je razkrito. Komaj 18-letni Maročan Ayyoub Bouaddi je v uvodnem derbiju prvega dela tekmovanja zasenčil brazilske tekmece in razkril, zakaj so Španci po zadnjem žvižgu slovenskega sodnika Slavka Vinčića »ponoreli«. »To je igralec za Real in igralec, ki ga Real nima ter ga krvavo potrebuje,« so si bili enotni najvidnejši španski komentatorji. Zadnji zvezni igralec Lilla je razkril, zakaj se Carlo Ancelottiju toži po Luki Modriću in Toniju Kroosu v reprezentanci Brazilije, ki jo je odlikovala velika delavnost in telesna moč, a ji je manjkala prefinjena poteza in zanesljivi organizator igre, kakršen je bil maroški najstnik. Igral je za mlajše francoske selekcije Tudi svetovni mediji so največ pozornosti v zelo nadarjenem in tehnično ...