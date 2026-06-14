Maroški čudežni najstnik spravil v žep Brazilce

Prvo odkritje svetovnega prvenstva v nogometu? Komaj 18-letni Maročan Ayyoub Bouaddi je v uvodnem derbiju prvega dela turnirja zasenčil brazilske tekmece in razkril, zakaj so Španci »ponoreli« po zadnjem žvižgu slovenskega sodnika Slavka Vinčića.

»To je igralec za Real Madrid in igralec, ki ga Real Madrid nima ter ga obenem krvavo potrebuje,« so si bili enotni najvidnejši španski komentatorji. Ayyoub Bouaddi, zadnji zvezni igralec Lilla, je razkril, zakaj se brazilskemu selektorju Carlu Ancelottiju toži po Luki Modriću in Toniju Kroosu – s slednjima je osvajal lovorike pri Realu – v reprezentanci Brazilije. Brazilce je namreč odlikovala velika delavnost in telesna moč, toda manjkala jim je prefinjena poteza, manjkal jim je zanesljivi organizator igre, kakršen je bil maroški najstnik.