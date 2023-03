Maroški nogometaš strmoglavil v športno dvorano v Liegeu

Maroški nogometaš Sofian Kiyine je v Liegeu v Belgiji doživel hudo prometno nesrečo, ko ga je z avtom dobesedno izstrelilo v športno dvorano. Igralec belgijskega prvoligaša Oud-Heverlee Leuven OHL se je v nesreči poškodoval in so ga prepeljali v bolnišnico, a njegovo življenje ni ogroženo. Kiyine je med vožnjo z veliko hitrostjo izgubil nadzor nad vozilom, v krožišču trčil v robnik, zletel čez cesto in pristal v dvorani.

Na posnetku, ki se je viralno razširil po družbenih omrežjih, je videti, kako nogometašev avto leti po zraku kot izstrelek in nato pristane v športni dvorani, v zidu stavbe pa pusti ogromno luknjo. Vezist belgijskega Leuvna je imel srečo v nesreči. Čeprav je bilo v dvorani veliko otrok, pa nihče razen voznika ni bil poškodovan. Nekaj trenutkov pred nesrečo so otroci odšli v garderobo.

V športni dvorani Louis Melin, ki bo nekaj časa zaprta, delujejo klubi malega nogometa, košarke in gimnastike. »Sofiana so prepeljali na urgenco najbližje bolnišnice, kjer bo nogometaš ostal na opazovanju in bodo opravili tudi nekaj preiskav, vendar njegovo življenje ni ogroženo. V nesreči ni bilo udeleženih drugih vozil ali oseb. V klubu čakajo več podrobnosti o okoliščinah in vzroku nesreče, da se bomo lahko ustrezno odzvali,« so sporočili iz kluba.

Kiyine se je rodil v Belgiji in je nogometno šolo opravil v mladinski akademiji Standard Liegea. Pri 18 letih se je preselil v Chievo, igral je še za Salernitano, Lazio in Venezio, lani poleti pa se je pridružil OH Leuvnu. Igral je za maroški reprezentanci do 20 in 23 let, na debi v članski reprezentančni vrsti za atlaške leve pa še čaka.