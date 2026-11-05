Hrvaški reprezentant je v Italiji zadel na loteriji

Hrvaški nogometni reprezentant Martin Baturina je po odhodu iz zagrebškega Dinama očitno izbral pravo sredino za nadaljevanje kariere. Triindvajsetletni vezist, za katerega je Como poleti 2025 odštel 18 milijonov evrov, se je pod vodstvom Cesca Fabregasa postopoma uveljavil v italijanskem moštvu. Ob sredini zgodovinski zmagi nad Lensom z 9:1 v ligi prvakov je v igro vstopil v 58. minuti in enajst minut pozneje dosegel osmi zadetek gostov.

Njegovi začetki v Italiji sicer niso bili preprosti. Zaradi močne konkurence, predvsem Argentinca Nica Paza, je sprva dobival manj priložnosti, Fabregas pa ga je postopoma prilagajal zahtevam svojega igralnega sistema. Španski strateg je že večkrat poudaril, da želi njegovo ustvarjalnost nadgraditi s taktično zrelostjo in boljšim razumevanjem igre.

Hrvaški Index ocenjuje, da je nekdanji nogometaš Dinama s prestopom zadel v polno. Čeprav še nima zagotovljenega mesta v začetni enajsterici, se razvija v moštvu, ki igra enega najbolj privlačnih nogometov v Evropi. Na lestvici lige prvakov je Como četrti, pred neverjetno zmago proti Lensu pa je nadigral tudi Manchester United.

Baturina je v prejšnji sezoni dosegel osem golov in prispeval štiri asistence, pod vodstvom nekdanjega španskega reprezentanta pa ima zagotovo odlične možnosti za nadaljnji napredek.