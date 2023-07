Mate Eterović: Slovenija mi je dala vse v nogometu

Mate Eterović je bil stari znanec slovenskih ljubiteljev nogometa, ko je leta 2013 zamenjal klub. Mura iz Murske Sobote je preživljala težko obdobje in skupaj z njo tudi igralci. »Deset mesecev smo bili brez plače, tako da sem po jesenskem delu pospešeno iskal možnost za selitev. Prišla je ponudba velenjskega Rudarja, ki sem jo sprejel z odprtimi rokami,« beg z obubožane prekmurske ravnice opiše sogovornik iz Dalmacije.

»Škoda za Muro, kajti imeli smo kakovostno ekipo z mladimi Erikom Janžo, Mitjo Lotričem, Timotejem Dodlekom, Rajkom Repom. Igrali smo tudi v evropskem tekmovanju in ni mi jasno, kje je končal zasluženi denar. Pozimi mi je prekipelo in sem odšel v Velenje,« pravi Eterović, ki je tudi pri knapih naletel na zanimivo zasedbo. Zeleno-črni, v tistem obdobju začasno rdeči, so bili hit prvenstva. Moštvo je vodil Jernej Javornik, predstavnik mladega trenerskega vala. »Jernej je top trener, odlično nas je vodil, iz igralcev je znal potegniti najboljše. Spomnite se donosnega prestopa Elvisa Bratanovića na Češko, pa preboj Ivana Firerja in Rajka Rotmana v reprezentanco. Igrali smo napadalno, meni je šlo vse od nog, seveda mi brez soigralcev ne bi uspelo osvojiti lovorike za najboljšega strelca lige,« iskreno poudari hitronogi napadalec.