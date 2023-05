Matevž Vidovšek je naredil domačo nalogo, Marko Šuler pa je vedeževalec

Finale pokala Pivovarne Union se je zavlekel debelo v novi dan. Odzivi iz obeh taborov so bili različni, v ljubljanskem so bili veseli, v vijoličnem ogorčeni. Olimpijino zmagoslavje z 2:1 (Justas Lasickas 103., Timi Max Elšnik 120., 11-m; Nemanja Mitrović 114.) je bilo zasluženo, kljub grenkemu priokusu po sodniški odločitvi v zadnji minuti podaljška, ko je glavni sodnik Bojan Mertik po posredovanju VAR in ogledu posnetka dosodil kazenski strel za zeleno-bele.

Timi Max Elšnik je kapetansk zaključil razburljiv finale. FOTO: Blaž Samec/Delo

Povedali so:

Timi Max Elšnik, kapetan Olimpije: »Utrip pri enajstmetrovki je bil minimalen, kot da spim. Iskreno povedano, nisem bil nič živčen. V zadnjem času sem imel kar nekaj enajstmetrovk in jih zanesljivo izvedel. Pomagal mi je tudi Matevž Vidovšek, ki je z obranjeno najstrožjo kaznijo po mojem še večji junak kot jaz, saj smo si s tem priigrali podaljške in na koncu osvojili zmago. Toda ne le jaz in Matevž, vsi smo zaslužno za to. Od trenerja do zadnjega igralca v kadru. To ni bilo z danes na jutri, ampak od prvega treninga z Albertom Riero. Ni naključje, da smo na obeh frontah zmagali in to zasluženo po mojem mnenju. Tekma pa je bila odprta, mogoče malo več napak, kot bi si želeli, ampak bil je pravi finale. Težko imaš tako tekmo vseh 120 minut pod nadzorom. Važno je, da ko trpimo, trpimo od prvega do zadnjega, tudi fantje ki pridejo s klopi vedo, da so pomembni in da lahko na koncu pretehtajo. Izjemen je bil tudi zadetek Justasa Lasickasa, če bi kdo moral staviti, ne bi stavil na to, da bo desni bočni branilec dal gol z levico, ampak se je na najpomembnejši tekmi to zgodilo. Res je ta ekipa izjemna, nikoli v karieri še nisem bil v takšni slačilnici, vsi so delavci, pridni, se žrtvujejo za druge, ne gledajo le na svojo statistiko. Mislim, da smo se po taki sezoni z zlatimi črkami vpisali v zgodovino Olimpije. Celo življenje se bomo tega spominjali. Vsakemu od soigralcev lahko rečem, da je moj brat do konca življenja.«

Matevž Vidovšek, igralec Olimpije: »Mi smo se na to tekmo pripravljali tako kot na vsako drugo. Vsi derbiji so bili podobni, dokazali pa smo, kdo je najboljši v Sloveniji. Pri enajstmetrovki sem dobro predvideval, lahko bi se reklo, da sem naredil domačo nalogo. Pokazali smo, da smo dobra ekipa, da imamo pravi karakter in mislim, da smo zasluženo zmagali.«

Justas Lasickas, igralec Olimpije: »Imamo značaj, fantje trdo delamo, se ne predajamo, pametno razmišljamo na igrišču. Vedeli smo, da ne bo lahko danes, da bo kaotično. Ampak še enkrat smo pokazali pravi karakter.«

Albert Riera je veliki trenerski zmagovalec sezone. FOTO: Blaž Samec/Delo

Albert Riera, trener Olimpije: »Vesel sem za igralce. To je bil derbi, izid je najbolj pomemben. Res sem ponosen na napredek, ki so ga ti fantje naredili v zadnjih 10 mesecih. Saj veste, da obožujem številke in tudi igralce. Govorim jim, da so najbolj pomembni v tej zgodbi. Brez njih ne morem nič. Če ne zmagajo, tudi jaz ne morem. Ne bom govoril o njem (Marku Šulerju, op. p.). Najprej bi mi moral osebno čestitati. Vseeno mi je, kaj je rekel. Lestvica vse pove in tudi finale smo zmagali. Jaz sem trener in lahko govorim le o nogometu. Ne vem, je enajstmetrovka bila ali ne. Tudi Vidovšek je naredil napako. Osebno ne zmagujem rad z enajstmetrovkami.«

Mariborski športni direktor Marko Šuler (levo) je bil ogorčen, trener Damir Krznar je čestital Olimpiji, toda ... FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija

Marko Šuler, športni direktor Maribora: »Vidim nekatere stvari, ki jih nisem doživel v karieri. Gledaš VAR pet minut, odločiš, da nečesa ni, pa po minuti rečeš, da je. Teh odločitev je toliko v tem času, trpimo pa samo eni. Ne mislim Maribora, ampak slovenski nogomet. Mi od tega živimo. Nekdo pa lahko dela, kar želi brez posledic. Vemo, kakšne kazni bomo dobili, samo kazni so samo z ene strani. To, kar smo gledali danes, je odraz slovenskega nogometa. Mi ga želimo dvigniti, približati Evropi. Nimam se za ne vem kaj, ampak vem, kaj delam. Mečemo se na glavo, da pripeljemo Josipa Iličića, mene je sram, kam sem ga pripeljal, enako velja za Damirja Krznarja, ki sem ga pripeljal iz Dinama, ne od ne vem kje. O čem tu govorimo, je to nogomet? To ni prvič, to se dogaja že dolgo časa, ne samo Mariboru, da ne bo tako izgledalo. Kaj boš rekel po taki tekmi igralcem? Če je to samo meni čudno, lahko grem jutri, ampak mislim, da ni. Samo smo tiho, ampak jaz ne bom. Nekdo mora prevzeti odgovornost, ker to, kam gre slovenski nogomet, to ni pot. To je samo posledica tega, kar gledamo celo sezono. Lahko vam povem za dva tedna, kdo bo sodil tekmo Maribora. To ni slučaj. Pa vendarle nisem nor. Ali pa sem vedeževalec.«