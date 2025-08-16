Šeškov soigralec je kupil Ibrahimovićev dom in dobil njegovo številko

Novi član Manchester Uniteda in soigralec Benjamina Šeška, Brazilec Matheus Cunha, ni čakal dolgo, da se je začel zvezdniško obnašati. Kupil je razkošno nepremičnino za pet milijonov funtov (šest milijonov evrov), nekdanji dom Zlatana Ibrahimovića. Kje bo živel Šeško, ki ga jutri čaka debi na derbiju z Arsenalom, britanski mediji še niso izbrskali.

Cunhov novi dom v Halu v Velikem Manchestru ima šest spalnic in šest kopalnic ter se ponaša s telovadnico, barom, kinodvorano, studiem in sobo z biljardno mizo, piše The Sun.

Cunha bo jutri v uvodnem srečanju premier lige nosil dres s številko 10, ki ga je nekoč nosil Ibrahimović. Šeško bo ime številko 9.

United je za nakup igralca od Wolverhamptona odštel 62,5 milijona funtov (75 mio €). Cunha upa, da bo to popoln kraj za ustalitev na severozahodu Anglije z ženo Gabrielo, ki je nedavno rodila njunega drugega otroka. Prav tako upa, da bo posnemal Ibrahimovićev uspeh na Old Traffordu.

Čeprav je bil Cunha malce cenejši od Šeška, pa bo imel višjo plačo od Slovenca, dobrih 200.000 evrov na teden.

Zlatan je za United na 53 tekmah od leta 2016 do 2018 dosegel 29 golov ter osvojil evropsko ligo, ligaški pokal in superpokal. Cunha je dobil Ibrahimovićevo nekdanjo številko dresa, potem ko se je njen prejšnji lastnik Marcus Rashford za eno sezono kot posojen igralec pridružil Barceloni.

Cunha je debitiral za United na prijateljski tekmi proti Leedsu v Stockholmu in se udeležil predsezonske turneje v ZDA. Jutri naj bi na Old Traffordu v napadu zaigrali skupaj s Šeškom in Bryanom Mbeumojem. Trener Ruben Amorim želi izboljšati rezultate iz prejšnje sezone, ko je United končal na 15. mestu in izgubil v finalu evropske lige.