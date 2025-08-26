  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Nogomet

    Zdaj je že preveč cirkusa okrog Benjamina Šeška

    Selektor slovenske izbrane vrste je razgrnil seznam reprezentantov za prihajajoči tekmi s Švedsko in Švico v kvalifikacijah za mundial 2026.
    Na novinarski konferenci je slovenski selektor Matjaž Kek poudaril pomembnost prihajajočih dveh tekem v Ljubljani in Baslu. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Galerija
    Na novinarski konferenci je slovenski selektor Matjaž Kek poudaril pomembnost prihajajočih dveh tekem v Ljubljani in Baslu. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Siniša Uroševič
    26. 8. 2025 | 18:30
    26. 8. 2025 | 19:07
    6:04
    V nadaljevanju preberite:

    Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek se je na Brdu pri Kranju ozrl k seznamu, ki ga je objavil za prihajajoči tekmi kvalifikacij za SP 2026 proti Švedski in Švici. Kako je orisal razmerja moči v naši kvalifikacijski skupini? Se s pravočasnim prihodom na zbor katerega od kandidatov zapleta? Kako je pospremil začetek Benjamina Šeška pri Manchester Unitedu? Kako ocenjuje poletne nastope slovenskih klubov v Evropi in kaj napoveduje jutri Celjanom na Češkem ter Olimpiji v Armeniji? 

    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Matjaž Kek

    Kek potrdil, kdo bo nasledil Cesarja in Kopasića: Pogodbi podpisani

    V posebnem pogovoru za Delo slovenski nogometni selektor Matjaž Kek o Benjaminu Šešku, naših klubih ter odštevanju do zahtevnega reprezentančnega septembra.
    Siniša Uroševič 15. 8. 2025 | 20:17
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Analiza

    Na Brdu bo zavel nov veter, toda nikogar se ni treba bati

    Slovenci pričakujejo kvalifikacije za SP 2026 upravičeno samozavestno. Tudi oslabljena reprezentanca ohranila na igrišču rep in glavo.
    Jernej Suhadolnik 12. 6. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Zmaga Slovenije

    Kek pohvalil tudi tiste, ki so manjkali, Barbarez okrcal sodnika

    Slovenska nogometna reprezentanca si je z zmago nad BiH priigrala lepo popotnico pred začetkom kvalifikacij za SP 2026. V polno zadela Verbič in Vombergar.
    Miha Šimnovec 10. 6. 2025 | 21:15
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Zadnji ples Eda Murića: Nikoli več se nočem tako počutiti (FOTO, VIDEO)

    Slovenci se odpravljajo v Katovice, kjer jih v četrtek čaka prva tekma eurobasketa proti Poljski. Aleksander Sekulić obljubil samo brezkompromisno borbenost.
    Peter Zalokar 25. 8. 2025 | 16:40
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Umrl priznan porodničar, zavzemal se je za rojstva v domači sobi

    Star je bil 95 let in bil dejaven praktično vse do zadnjega. Leta 2016 je spregovoril tudi za Delo.
    24. 8. 2025 | 11:30
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Sporna boksarka povsem spremenjena, marsikdo je ne bi prepoznal

    Alžirka Imane Khelif, ki je na poti do lanskega naslova olimpijske prvakinje v Parizu dvignila obilo prahu, je pred kratkim presenetila s svojim videzom.
    Miha Šimnovec 26. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Avtomobilske naročnine

    V lastnem avtomobilu boste morali za tople sedeže plačevati mesečno naročnino

    Proizvajalci z digitalnimi ključavnicami zaklepajo že kupljeno opremo, kar sproža val upora voznikov.
    Žan Urbanija 25. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
