Zdaj je že preveč cirkusa okrog Benjamina Šeška

V nadaljevanju preberite:

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek se je na Brdu pri Kranju ozrl k seznamu, ki ga je objavil za prihajajoči tekmi kvalifikacij za SP 2026 proti Švedski in Švici. Kako je orisal razmerja moči v naši kvalifikacijski skupini? Se s pravočasnim prihodom na zbor katerega od kandidatov zapleta? Kako je pospremil začetek Benjamina Šeška pri Manchester Unitedu? Kako ocenjuje poletne nastope slovenskih klubov v Evropi in kaj napoveduje jutri Celjanom na Češkem ter Olimpiji v Armeniji?