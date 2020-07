Napadalec slovenske nogometne reprezentancese tudi uradno za dve sezoni seli na Arabski polotok. Kot so potrdili Arabci, bo Matavž kariero nadaljeval pri ekipi Al Wahda iz Dubaja. Tja je prestopil brez odškodnine, saj je bil prost igralec. Kot zatrjujejo pri srbskem športnem časniku Žurnal, je imel Matavž na mizi tudi ponudbo Crvene zvezde, ki jo vodi nekdanji odlični nogometašZdaj 31-letni Matavž je nogometno pot začel v Biljah, nadaljeval pa v Gorici, Groningenu, Emnu, PSV Eindhovnu, Augsburgu, Genovi, Nürnbergu, nazadnje pa je bil član Vitesseja iz Arnhema. V majici slovenske nogometne reprezentance je zbral 38 tekem in zabil 11 golov. Matjaž Kek bo torej po letu 2011, ko je deloval v Savdski Arabiji, spet pogledoval proti Arabskemu polotoku in spremljal igro enega od kandidatov za slovenski napad.