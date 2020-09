FOTO:Matjaž Kek bo v premieri z Grčijo zamenjal pol udarne enajsterice

Kdo je preživel zadnje mesece s čim manj praskami in kdo bo posledično bolje pripravljen za štart v Uefini ligi narodov? To je glavno vprašanje pred jutrišnjim (20.45) derbijem skupine C3 v Stožicah, kjer se bosta merili Slovenija in Grčija. Navijače zanima tudi odgovor na vprašanje, s kom bo selektor Matjaž Kek napadel ekipo nekdanjih evropskih prvakov.Slovenci bivajo v Ljubljani, vadijo pa v Stožicah in na Brdu pri Kranju, pri čemer bo Kek zanesljivo dodobra premešal udarno enajsterico. Še več, jutri zvečer bodo krenili nad Grke fantje, ki najverjetneje še nikdar prej niso začeli tekme v takšni enajsterici.Odsotni tudi ...